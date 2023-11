「全家逃走中」搞笑 馬克華柏格化身「廂型車中的007」

馬克華柏格(左)在動作喜劇「全家逃走中」和蜜雪兒摩納漢再續前緣,飾演夫妻。(圖:Apple TV+ 提供)

全新動作喜劇「全家逃走中」(The Family Plan)找來馬克華柏格(Mark Wahlberg)攜手「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列蜜雪兒 摩納漢(Michelle Monaghan)一同演出,這也是兩人繼「愛國者行動」(Patriots Day)後再續前緣飾演夫妻,馬克這回更升格為「三寶爸」,面對一連串的突發狀況,不得不攜家帶眷全家一起「逃走」,展開一場驚險刺激的公路冒險。

馬克在片中飾演一位忠誠的丈夫、三個孩子的父親和成功的汽車推銷員丹摩根,熱愛安靜的郊區生活。但幾十年前他曾是一名受雇於政府的頂尖刺客,專門肩負殲滅世上最致命威脅的任務,而當過去的敵人尋獲他的下落時,馬克只好帶著他那毫無戒心的妻子、焦慮的青少年女兒、擅長打電動的青少年兒子、和可愛的10個月大嬰兒,踏上一段前往拉斯維加斯的公路旅行。馬克決心保護家人,同時也希望讓他們度過難忘的假期,他必須重新喚醒自己壓抑長久的技能,但在家人面前又得盡可能不透露出自己的真實身分。

馬克在片中展現最擅長的嘴砲幽默與精彩動作戲碼,隱藏刺客身分的他化身「好好先生」與蜜雪兒共組幸福美滿家庭,「在黑暗中說的鬼故事」(Scary Stories to Tell in the Dark)柔伊瑪格麗特科萊蒂(Zoe Colletti)、「離婚再一起」(Splitting Up Together)范克羅斯比(Van Crosby)分別飾演馬克的大兒子與大女兒。

預告中馬克在公路之旅重操「饒舌歌手」舊業,秀出一段饒舌笑料百出,令人期待電影中更多爆笑情節!同時見證「廂型車中的詹姆士龐德 」如何在沿途中找回當年身手,保護全家人的安全。

其他演員還包括Maggie Q、希朗漢德(Ciaran Hinds)也加入演出陣容,全球最受歡迎的女實況主瓦爾基雷(Valkyrae)也首次跨刀於電影中亮相。

預告:https://youtu.be/ns8weNznn1Y?si=LqZC2VY3Zxu9oLYI