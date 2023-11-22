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「全家逃走中」搞笑 馬克華柏格化身「廂型車中的007」

記者陳建嘉／綜合報導
馬克華柏格（左）在動作喜劇「全家逃走中」和蜜雪兒摩納漢再續前緣，飾演夫妻。（圖：Apple TV+ 提供）
馬克華柏格（左）在動作喜劇「全家逃走中」和蜜雪兒摩納漢再續前緣，飾演夫妻。（圖：Apple TV+ 提供）

全新動作喜劇「全家逃走中」（The Family Plan）找來馬克華柏格（Mark Wahlberg）攜手「不可能的任務」（Mission： Impossible）系列蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）一同演出，這也是兩人繼「愛國者行動」（Patriots Day）後再續前緣飾演夫妻，馬克這回更升格為「三寶爸」，面對一連串的突發狀況，不得不攜家帶眷全家一起「逃走」，展開一場驚險刺激的公路冒險。

馬克在片中飾演一位忠誠的丈夫、三個孩子的父親和成功的汽車推銷員丹摩根，熱愛安靜的郊區生活。但幾十年前他曾是一名受雇於政府的頂尖刺客，專門肩負殲滅世上最致命威脅的任務，而當過去的敵人尋獲他的下落時，馬克只好帶著他那毫無戒心的妻子、焦慮的青少年女兒、擅長打電動的青少年兒子、和可愛的10個月大嬰兒，踏上一段前往拉斯維加斯的公路旅行。馬克決心保護家人，同時也希望讓他們度過難忘的假期，他必須重新喚醒自己壓抑長久的技能，但在家人面前又得盡可能不透露出自己的真實身分。

馬克在片中展現最擅長的嘴砲幽默與精彩動作戲碼，隱藏刺客身分的他化身「好好先生」與蜜雪兒共組幸福美滿家庭，「在黑暗中說的鬼故事」（Scary Stories to Tell in the Dark）柔伊瑪格麗特科萊蒂（Zoe Colletti）、「離婚再一起」（Splitting Up Together）范克羅斯比（Van Crosby）分別飾演馬克的大兒子與大女兒。

預告中馬克在公路之旅重操「饒舌歌手」舊業，秀出一段饒舌笑料百出，令人期待電影中更多爆笑情節！同時見證「廂型車中的詹姆士龐德」如何在沿途中找回當年身手，保護全家人的安全。

其他演員還包括Maggie Q、希朗漢德（Ciaran Hinds）也加入演出陣容，全球最受歡迎的女實況主瓦爾基雷（Valkyrae）也首次跨刀於電影中亮相。

預告：https://youtu.be/ns8weNznn1Y?si=LqZC2VY3Zxu9oLYI

蜜雪兒 龐德

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