偕妻子重返台灣 關繼威喊好興奮

奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威（左）與妻子一同出席台灣時尚活動。（中央社）

52歲的美國影星關繼威今年以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）奪下奧斯卡 最佳男配角獎，日前現身台灣GQ MOTY 2023，回憶13歲首次到台北，笑說再次回來「很興奮」。港星陳冠希也以中文說：「好久不見。」

關繼威當天與太太Echo一同亮相，一踏上紅毯便連連興奮揮手，向場外粉絲與媒體打招呼，燦笑直喊「好久不見」，並表示「我很興奮，我真的好開心喔！我第一次來台北是13歲，我們都好喜歡這裡。」分享自己與妻子對台灣都擁有深厚感情與回憶。

關繼威出生於越南 ，擁有華人血統，繼柬埔寨醫師兼演員吳漢（吳漢潤）以「殺戮戰場」（The Killing Fields）在1985年奧斯卡頒獎典禮出線以來，他是第2位拿下最佳男配角獎的亞裔演員 ，也是首名獲此榮耀的華裔人士。

童星出身的關繼威，曾演出導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的作品「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）、「七寶奇謀」（The Goonies）等，並曾演出台視於1993年播出的電視劇「大太監與小木匠」。

關繼威是GQ MOTY 2023得主之一，其他得主包含陳冠希、演員阮經天、王淨、南韓獨立音樂人DPR IAN、導演唐福睿、小小樹食Jeffrey劉千瑞、亞運「快打旋風」電競選手林立偉及向玉麟等。