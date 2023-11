偕妻子重返台灣 關繼威喊好興奮

奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威(左)與妻子一同出席台灣時尚活動。(中央社)

52歲的美國影星關繼威今年以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)奪下奧斯卡 最佳男配角獎,日前現身台灣GQ MOTY 2023,回憶13歲首次到台北,笑說再次回來「很興奮」。港星陳冠希也以中文說:「好久不見。」

關繼威當天與太太Echo一同亮相,一踏上紅毯便連連興奮揮手,向場外粉絲與媒體打招呼,燦笑直喊「好久不見」,並表示「我很興奮,我真的好開心喔!我第一次來台北是13歲,我們都好喜歡這裡。」分享自己與妻子對台灣都擁有深厚感情與回憶。

關繼威出生於越南 ,擁有華人血統,繼柬埔寨醫師兼演員吳漢(吳漢潤)以「殺戮戰場」(The Killing Fields)在1985年奧斯卡頒獎典禮出線以來,他是第2位拿下最佳男配角獎的亞裔演員 ,也是首名獲此榮耀的華裔人士。

童星出身的關繼威,曾演出導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的作品「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)、「七寶奇謀」(The Goonies)等,並曾演出台視於1993年播出的電視劇「大太監與小木匠」。

關繼威是GQ MOTY 2023得主之一,其他得主包含陳冠希、演員阮經天、王淨、南韓獨立音樂人DPR IAN、導演唐福睿、小小樹食Jeffrey劉千瑞、亞運「快打旋風」電競選手林立偉及向玉麟等。