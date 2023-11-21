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羅伯派汀森要當爸 剩艾瑪華森還未婚

記者蘇詠智／綜合報導
羅伯派汀森（右）和蘇琪沃特豪斯將為人父母。（取材自Instagram）
羅伯派汀森（右）和蘇琪沃特豪斯將為人父母。（取材自Instagram）

以「暮光之城」（Twilight）、「蝙蝠俠」（The Batman）走紅的英國英俊小生羅伯派汀森（Robert Pattinson）將當爸爸，他的女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）在墨西哥演出時，在全場觀眾眼前大方秀出孕肚，證實外界之前猜測，她確實要和羅伯迎接愛的結晶誕生。

37歲的羅伯進入演藝圈後星運過人，先以「哈利波特」（Harry Potter）系列中的霍格華茲第一帥哥西追迪哥里一角打開知名度，又因扮演「暮光之城」的吸血鬼愛德華紅遍全球，也跟女主角克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）假戲真作交往，但克莉絲汀竟和「公主與狩獵者」（Snow White and the Huntsman）導演魯伯特山德斯（Rupert Sanders）出軌，引起各方震動，和羅伯感情也畫下句點，目前則和同性女友蒂倫梅爾（Dylan Meyer）已訂婚。

而羅伯後來一度和歌手FKA Twigs交往，接著才遇見目前的伴侶蘇琪，蘇琪不但是演員、歌手、模特兒，也曾是花邊不少的桃花女，差點就要和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）走入結婚禮堂，卻在羅伯身上找到幸福。上個月下旬她和羅伯一起出席公開活動，小腹已明顯隆起，各方懷疑她有喜，她終於找到機會宣布好消息，粉絲也為他們獻上祝福。

也由於羅伯派汀森加入「準爸爸」行列，「哈利波特」年輕主角群再多一位生兒育女，就剩下「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）的感情歸屬仍未塵埃落定，要當媽媽還有得等。

蘇琪沃特豪斯公開孕肚。（取材自TikTok）
蘇琪沃特豪斯公開孕肚。（取材自TikTok）

哈利波特 墨西哥 艾瑪華森

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