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假面婚姻？ 休傑克曼傳砸大錢讓前妻封口

記者蘇詠智／綜合報導
休傑克曼（左）被傳願意砸大錢讓快要跟他離異的黛博拉，對他們的婚姻內幕守口如瓶。（路透資料照片）
休傑克曼（左）被傳願意砸大錢讓快要跟他離異的黛博拉，對他們的婚姻內幕守口如瓶。（路透資料照片）

娛樂圈今年最勁爆的離婚事件之一，就有在超級英雄電影裡扮演「金鋼狼」（X-Men Origins: Wolverine）的休傑克曼（Hugh Jackman）和結婚27年的妻子黛博拉李佛妮絲（Deborra-Lee Furness）要分手，過往外界認為黛博拉比休年長16歲，也談不上豔麗絕倫，加上兩人的孩子們都是領養，始終對他們的婚姻有很多揣測，甚至懷疑休的性向，黛博拉過去都是「一笑置之」的態度，現在他們終於決定各走各路，立刻有人推測會有「勁爆內幕」大公開。

而根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，休傑克曼早就深謀遠慮，為了避免黛博拉對外講出一些什麼，已經祭出高昂的價碼，換取她簽署保密協議，免得自己不想被外界得知的祕密被揭露，據傳黛博拉如果答應，也簽了協議，接下來的人生將可以完全不用工作，不難想見休傑克曼提出的金額數字有多高。

以前娛樂界名人打離婚戰，很多是牽涉到財產分配沒有共識，各自都想爭取更多，才弄到撕破臉，但休傑克曼卻沒有要在財產分配上斤斤計較，而是更在乎黛博拉願不願意配合噤聲，更讓外界懷疑他的祕密到底多驚人，才不惜砸大錢都要黛博拉守口如瓶？「國家詢問報」稱知情人士透露，他在意的是「取得掌控權」，希望任何關於他們婚姻的內幕，都是他這裡來決定要不要公開，寧可花大錢收買黛博拉。

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