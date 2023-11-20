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「暮光之城」羅伯派汀森將當爸 女友演唱會大方秀孕肚

記者蘇詠智／即時報導
羅伯派汀森（左）和蘇琪沃特豪斯將為人父母。（美聯社）
羅伯派汀森（左）和蘇琪沃特豪斯將為人父母。（美聯社）

以「暮光之城」（Twilight）、「蝙蝠俠」（The Batman）走紅的英國英俊小生羅伯派汀森（Robert Pattinson）將當爸爸，他的女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）在墨西哥演出時，在全場觀眾眼前大方秀出孕肚，證實外界之前猜測，她確實要和羅伯迎接愛的結晶誕生了。

蘇琪沃特豪斯公開孕肚。（取材自TikTok）
蘇琪沃特豪斯公開孕肚。（取材自TikTok）

37歲的羅伯進入演藝圈後星運過人，先以「哈利波特」（Harry Potter）系列中的霍格華茲第一帥哥西追迪哥里（Cedric Diggory）一角打開知名度，又因「暮光之城」的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）紅遍全球，也跟女主角克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）假戲真作交往，但克莉絲汀竟和「公主與狩獵者」（Snow White and the Huntsman）導演出軌引起各方震動，和羅伯感情也畫下句點，目前則和同性女友已訂婚。

而羅伯目前的伴侶蘇琪，不但是演員、歌手、模特兒，也曾是花邊不少的桃花女，差點就要和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）走入結婚禮堂，卻在羅伯身上找到幸福，粉絲也為他們獻上祝福。

哈利波特 墨西哥

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