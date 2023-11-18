我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

談詮釋拿破崙 瓦昆菲尼克斯：他是個浪漫主義者

中央社／巴黎17日報導
瓦昆菲尼克斯在新片中演出法國傳奇君王拿破崙。（美聯社）
瓦昆菲尼克斯在新片中演出法國傳奇君王拿破崙。（美聯社）

奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在新片中演出法國傳奇君王拿破崙，他說在研究角色時發現拿破崙更像是個多愁善感「戀愛中的少年」，而不是所向無敵的指揮官。

法新社報導，由金獎大導雷利史考特（Ridley Scott）執導的「拿破崙」（Napoleon）將於下周在全球影院上映，片中描繪拿破崙在歐洲四處征戰的激烈戰爭場面。電影也將探討拿破崙與由凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）飾演的妻子約瑟芬（Josephine）之間複雜的關係。

瓦昆菲尼克斯在巴黎告訴法新社：「他非常不擅長社交。我認為他是一個擁有數學家大腦的浪漫主義者。」

「他想要誠懇待人，但在他的信中…他看起來就像一個戀愛中的青少年，幾乎都在抄詩詞。如果他不需要為數百萬人的死亡負責的話，其實還滿討人喜歡的。」

「我想像他是個冷酷且精於算計的偉大軍事家，但令我驚訝的是他其實蠻幽默的，也很孩子氣。」

繼經典賣座強片「神鬼戰士」（Gladiator）後，49歲的瓦昆菲尼克斯說他等了20多年終於再度與雷利史考特合作。瓦昆菲尼克斯在「神鬼戰士」中飾演羅馬帝國皇帝康莫德斯（Commodus）。

瓦昆菲尼克斯開玩笑說，與他許久沒聯絡的導演因為想拍有關一個矮個子、脾氣暴躁的暴君的故事，才打電話跟他說「我終於找到適合你的角色了」。

靠「小丑」（Joker）的精湛演出奪奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯拒絕將他所扮演的好戰皇帝，與當前肆虐全球的衝突進行任何比較。

他告訴法新社：「如果我正身陷衝突之中，最不想聽到的就是坐在布里斯托酒店（Bristol Hotel）裡的某個演員的意見。」

「人們現在正在經歷如此真實的痛苦和悲痛，我不想把我參演一部砸巨資拍攝的電影，與正在發生的事情混為一談。我覺得這是不對的。」

奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯。（Getty Images）
奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯。（Getty Images）

奧斯卡

上一則

許瑋甯閃婚邱澤2年 因余文樂「同框」甜摟老公全被拍

下一則

大咖男星台下點歌 大爆五月天的傻事

延伸閱讀

新罕州醫院傳槍響 數人受傷 槍手死亡

新罕州醫院傳槍響 數人受傷 槍手死亡
以軍搜索哈瑪斯藏身處 加薩醫院因缺電24傷患死亡

以軍搜索哈瑪斯藏身處 加薩醫院因缺電24傷患死亡
以「極端主義」為由 俄羅斯要求禁止LGBTQ運動

以「極端主義」為由 俄羅斯要求禁止LGBTQ運動
和平運動家遭哈瑪斯殺害 猶太人阿拉伯人齊聚追悼

和平運動家遭哈瑪斯殺害 猶太人阿拉伯人齊聚追悼

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊