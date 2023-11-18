談詮釋拿破崙 瓦昆菲尼克斯：他是個浪漫主義者

瓦昆菲尼克斯在新片中演出法國傳奇君王拿破崙。（美聯社）

奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在新片中演出法國傳奇君王拿破崙，他說在研究角色時發現拿破崙更像是個多愁善感「戀愛中的少年」，而不是所向無敵的指揮官。

法新社報導，由金獎大導雷利史考特（Ridley Scott）執導的「拿破崙」（Napoleon）將於下周在全球影院上映，片中描繪拿破崙在歐洲四處征戰的激烈戰爭場面。電影也將探討拿破崙與由凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）飾演的妻子約瑟芬（Josephine）之間複雜的關係。

瓦昆菲尼克斯在巴黎告訴法新社：「他非常不擅長社交。我認為他是一個擁有數學家大腦的浪漫主義者。」

「他想要誠懇待人，但在他的信中…他看起來就像一個戀愛中的青少年，幾乎都在抄詩詞。如果他不需要為數百萬人的死亡負責的話，其實還滿討人喜歡的。」

「我想像他是個冷酷且精於算計的偉大軍事家，但令我驚訝的是他其實蠻幽默的，也很孩子氣。」

繼經典賣座強片「神鬼戰士」（Gladiator）後，49歲的瓦昆菲尼克斯說他等了20多年終於再度與雷利史考特合作。瓦昆菲尼克斯在「神鬼戰士」中飾演羅馬帝國皇帝康莫德斯（Commodus）。

瓦昆菲尼克斯開玩笑說，與他許久沒聯絡的導演因為想拍有關一個矮個子、脾氣暴躁的暴君的故事，才打電話跟他說「我終於找到適合你的角色了」。

靠「小丑」（Joker）的精湛演出奪奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯拒絕將他所扮演的好戰皇帝，與當前肆虐全球的衝突進行任何比較。

他告訴法新社：「如果我正身陷衝突之中，最不想聽到的就是坐在布里斯托酒店（Bristol Hotel）裡的某個演員的意見。」