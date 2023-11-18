我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

遭布蘭妮復仇搞到眾叛親離 賈斯汀不忍了要開戰

記者蘇詠智／綜合報導
賈斯汀被傳因為舊愛出書爆料，形象與事業都面臨大危機，氣到想透過法律手段反擊。（路透資料照片）
賈斯汀被傳因為舊愛出書爆料，形象與事業都面臨大危機，氣到想透過法律手段反擊。（路透資料照片）

女人的復仇，十幾年後都不晚！曾經在全球觀眾面前有如笑柄的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），上個月推出重磅回憶錄，揭露舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）要她墮胎、用簡訊跟她分手等惡劣的行為，讓賈斯汀受到千夫所指，更被網友圍攻，一下子從紅遍歌壇、影壇的一線天王，落得像過街老鼠一樣，與妻子潔西卡貝兒（Jessica Biel）的感情也傳受到嚴重考驗，更有八卦刊物稱他們已經在離婚邊緣。現在，又有新的傳聞稱賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離，已經無法忍受，考慮訴諸法律，逼布蘭妮來打一場法庭戰。

布蘭妮曾經把賈斯汀視為未來的丈夫，一心想跟他共組家庭，不料賈斯汀隨隨便便就把她甩掉，還在分手之後拿她來開玩笑，使她的精神狀況更不穩定，最終在大眾面前失控，導致法庭判她失去自主的能力，讓她被父親監管人生、財產13年，她到現在還未氣消。根據「國家詢問報」報導，布蘭妮在寫回憶錄時就決定要狠狠報復賈斯汀，把他毀了也在所不惜，可是賈斯汀在演藝圈走紅多年，身家豐厚，也請得起夠厲害的律師，布蘭妮恐怕很難在法庭上將他擊退，因此賈斯汀才打算逼她一起上法庭。

布蘭妮出書讓前男友受到千夫所指，自己也痛快出口氣。（路透資料照片）
布蘭妮出書讓前男友受到千夫所指，自己也痛快出口氣。（路透資料照片）

賈斯汀本來今年要和「超級男孩」（N Sync）團員再合體，也有擔任配音主角的「魔髮精靈」最新一集要上映，照說將在演藝圈締造一波新的高峰，卻被布蘭妮變成了網友公敵，連一些演藝圈的大咖都跟他切割，像是瑪丹娜（Madonna）就已經在社群網站上停止追蹤他，還有很多網友勸潔西卡貝兒趕快離開他，眼看事業、形象、婚姻都已陷入空前危機，布蘭妮還一副「想再出下一本」的態度，難怪賈斯汀會想要反擊。

賈斯汀（右）和潔西卡貝兒被傳婚姻恐破裂，仍一起出席最新一集「魔髮精靈」的首映會。...
賈斯汀（右）和潔西卡貝兒被傳婚姻恐破裂，仍一起出席最新一集「魔髮精靈」的首映會。（歐新社資料照片）

社群網站 瑪丹娜 八卦

上一則

離婚4年首同框 馬伊琍、文章現身女兒畢業典禮

下一則

Baby遭封殺後首曝光 「臉凹」登封面被嫌老

延伸閱讀

賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離 不想忍了 準備法庭開戰？

賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離 不想忍了 準備法庭開戰？
同行不相忌 布蘭妮讚泰勒絲「當代指標女歌手」

同行不相忌 布蘭妮讚泰勒絲「當代指標女歌手」
布蘭妮也臣服 盛讚泰勒絲「當代最經典的流行女歌手」

布蘭妮也臣服 盛讚泰勒絲「當代最經典的流行女歌手」
布蘭妮出書 毀掉賈斯汀婚姻？

布蘭妮出書 毀掉賈斯汀婚姻？

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊