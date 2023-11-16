揶揄威爾史密斯獲好評 吉米將4度主持奧斯卡
美國影藝學院宣布明年奧斯卡頒獎典禮主持人是知名脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)，這是吉米4度擔綱主持，他的妻子茉莉麥妮爾妮(Molly McNearney)則會第二度一同擔任典禮的執行製作。
吉米今年主持奧斯卡頒獎典禮妙語如珠，揶揄前年威爾史密斯(Willow Smith)掌幗暴力事件，以輕鬆方式化解尷尬，「如果這裡有任何人有暴力行為，那我們就會給你奧斯卡最佳男主角，還有19分鐘的致詞時間」，大獲好評。
吉米曾分別主持過2017年的第89屆、2018年的第90屆、2023年的第95屆，今年主持特別受好評，更拉抬起奧斯卡頒獎典禮連續幾年的收視頹勢，平均吸引了1880萬觀眾收看，比往年要增加了13%。
由於明年預計會有「芭比」（Barbie）、「奧本海默」（Oppenheimer）等年度賣座大片參賽，勢必更需要擅長控場的主持人，因而由吉米金莫再度接下主持人，並不令人意外。
吉米也被譽為是近年在奧斯卡典禮上遇到大事件最多的主持人，例如2017年發生頒錯最佳影片獎的驚天大烏龍，誤把「月光下的藍色男孩」(Moonlight)得到的最佳影片，頒給「樂來越愛你」（La La Land）；隔年吉米再次主持典禮，又恰逢反性騷擾的#MeToo運動盛行，氣氛格外嚴肅緊張。
第96屆奧斯卡頒獎典禮將於2024年3月10日在杜比劇院舉行。
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