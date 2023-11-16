揶揄威爾史密斯獲好評 吉米將4度主持奧斯卡

吉米金莫被點名主持2024年奧斯卡頒獎典禮。(路透資料照片)

美國影藝學院宣布明年奧斯卡 頒獎典禮主持人是知名脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)，這是吉米4度擔綱主持，他的妻子茉莉麥妮爾妮(Molly McNearney)則會第二度一同擔任典禮的執行製作。

吉米今年主持奧斯卡頒獎典禮妙語如珠，揶揄前年威爾史密斯 (Willow Smith)掌幗暴力事件，以輕鬆方式化解尷尬，「如果這裡有任何人有暴力行為，那我們就會給你奧斯卡最佳男主角，還有19分鐘的致詞時間」，大獲好評。

吉米曾分別主持過2017年的第89屆、2018年的第90屆、2023年的第95屆，今年主持特別受好評，更拉抬起奧斯卡頒獎典禮連續幾年的收視頹勢，平均吸引了1880萬觀眾收看，比往年要增加了13%。

由於明年預計會有「芭比」（Barbie）、「奧本海默」（Oppenheimer）等年度賣座大片參賽，勢必更需要擅長控場的主持人，因而由吉米金莫再度接下主持人，並不令人意外。

吉米也被譽為是近年在奧斯卡典禮上遇到大事件最多的主持人，例如2017年發生頒錯最佳影片獎的驚天大烏龍，誤把「月光下的藍色男孩」(Moonlight)得到的最佳影片，頒給「樂來越愛你」（La La Land）；隔年吉米再次主持典禮，又恰逢反性騷擾 的#MeToo運動盛行，氣氛格外嚴肅緊張。

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於2024年3月10日在杜比劇院舉行。