同行不相忌 布蘭妮讚泰勒絲「當代指標女歌手」

布蘭妮發布與泰勒絲不同時期的合照，大讚泰勒絲的表現。(取材自Instagram)

天后泰勒絲 (Taylor Swift)近年在樂壇紅透半邊天，雖然讓一些昔日的紅星前輩備感威脅，卻也有人真心欣賞她的表現。人生歷盡滄桑的布蘭妮(Britney Spears)，居然很早以前就認識了泰勒絲，她在社群網站 上發布不同時期的兩人合照，直呼泰勒絲是「我們這一代最具指標的流行女歌手」，還表示泰勒絲是讓她很著迷的女生。

布蘭妮在社群網站上發文透露當初如何與泰勒絲結識，就在她的「愛的再告白」巡迴演出空檔，一位好友來敲門，那位好友是她當時經紀人的助理，想要自己出來獨當一面，對她表示：「我這邊有個女生叫泰勒，她想在妳面前唱首歌。」布蘭妮回答：「當然好啊。」

於是她的好友把小小年紀的泰勒絲帶進來，泰勒絲就在布蘭妮面前邊彈吉他邊演唱，布蘭妮馬上被泰勒絲的音樂實力折服，形容道：「我們拍了合照，然後她就變成我們這一代最經典的流行女歌手了。」

布蘭妮對於後輩紅星的欣賞溢於言表。(路透資料照片)

與布蘭妮不同的是，泰勒絲雖然也受到年輕女性的喜愛，卻是創作型的才女，布蘭妮則不以創作能力為主，但舞台魅力極強，其實各有千秋。