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布萊德彼特約會1年認愛了 逢人介紹珠寶設計師：她是我女友

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特的戀情仍然甜蜜，心情變得好很多。（路透資料照片）
布萊德彼特的戀情仍然甜蜜，心情變得好很多。（路透資料照片）

布萊德彼特(Brad Pitt)過去幾年都深陷在和安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的婚變風暴中，心情也受到影響，裘莉的態度愈來愈激烈，甚至不惜再三使毒招要讓他身敗名裂或是將他苦心經營的心血賤價售出，對他都是打擊，傷害最重的則是他和孩子們能相處的機會被刻意阻攔，彼此也更加疏遠，這些他都得承受下來。好在他認識了小自己20多歲的珠寶設計師伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon )，她的知性令他非常滿意，相處下來也發現性格很合，因而被八卦刊物稱已經訂婚或是同居，不過兩人是曾經出現在同場公開活動中，卻從來沒有承認是男女朋友。

根據「時人」報導，布萊德彼特與伊妮絲迪拉蒙近日一起出席洛杉磯郡立美術館的活動，雖然是一同現身，卻沒有拍合照，但布萊德彼特人前人後就介紹伊妮絲迪拉蒙是他的「女朋友」，算是認了彼此的關係，心情看來也相當好。友人對「時人」透露，多虧了這段甜蜜的戀情，布萊德彼特目前處在非常好的狀態，與伊妮絲之間還在熱戀期，這算是他在和裘莉的離婚風波後第一段很認真的感情，伊妮絲讓他非常開心。

以往布裘也曾經甜蜜，甚至也一起出席洛杉磯郡立美術館的活動，但現在鬧得勢同水火，就算都生了小孩，仍然撕破臉分開。布萊德彼特經過與裘莉的這一段，應該會對經營感情更有心得，各方也都期待看到他和伊妮絲能夠走向美好的結果。

伊妮絲迪拉蒙終於獲得影壇巨星承認是女友。(取材自Instagram)
伊妮絲迪拉蒙終於獲得影壇巨星承認是女友。(取材自Instagram)

布萊德彼特 裘莉 洛杉磯

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