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「驚奇隊長2」藏洋蔥 鋼鐵人、美國隊長驚喜回歸

記者陳建嘉／綜合報導
「驚奇隊長2」是今年底年末超級娛樂大片。(圖：迪士尼提供)
「驚奇隊長2」是今年底年末超級娛樂大片。(圖：迪士尼提供)

漫威電影「驚奇隊長2」（The Marvels）最強超級英雄驚奇隊長全新升級回歸，首支女力天團華麗出擊，展現前所未見全新戰鬥模式，更高、更遠、更快。最新終極版預告同步上線，主打復仇者聯盟傳承精神，更內含緬懷鋼鐵人和美國隊長的洋蔥，讓忠實鐵粉一看秒落淚。

隨著「驚奇隊長2」隆重上映，最新終極版預告也公開，一開場就先回顧復仇者聯盟對抗薩諾斯時的感人片段，尼克福瑞首先直說英雄是個過時的觀念，但世界仍需要他們，鋼鐵人東尼史塔克、美國隊長史蒂夫則接連說出：「不計代價」，充滿緬懷的深情致意，令從最初一路看到現在的漫威鐵粉感動不已。

預告中，驚奇隊長卡蘿丹佛斯說，薩諾斯雖已被擊敗，但事情卻尚未終結，先前薩諾斯也曾說他的任務還有接班人會完成；本集大反派達本撂下狠話：「這都只是開始罷了！」在時空中扯開一個洞掀戰，面對尼克福瑞質問該如何迎戰？驚奇隊長自信滿滿地說：「我所向無敵。」但達本卻說驚奇隊長的力量只會讓她更強大，暗示終極一戰精采可期。

成為克里人領袖的達本，從科學家戰士變成擔起拯救克里人家園星球重責大任的政治家，因而掀起腥風血雨，也要向克里人的頭號公敵驚奇隊長展開報復。飾演達本的札薇艾希頓（Zawe Ashton）來自英國，外公是前烏干達總理保羅穆萬加、丈夫則是「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），兩人因合演舞台劇結識。

「驚奇隊長2」終極預告緬懷「鋼鐵人」小勞勃道尼。(取材自YouTube)
「驚奇隊長2」終極預告緬懷「鋼鐵人」小勞勃道尼。(取材自YouTube)
「驚奇隊長2」將組成「驚奇天團」首度出擊。(圖：迪士尼提供)
「驚奇隊長2」將組成「驚奇天團」首度出擊。(圖：迪士尼提供)
「驚奇隊長2」終極預告緬懷「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡。(取材自...
「驚奇隊長2」終極預告緬懷「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡。(取材自YouTube)

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