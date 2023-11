繼瑪利歐之後 任天堂將拍「薩爾達傳說」真人版動作電影

任天堂旗下遊戲「薩爾達傳說:王國之淚」遊戲畫面。遊戲於2023年5月發行。(美聯社)

繼今年的超級瑪利歐兄弟電影大獲成功後,日本電玩大廠任天堂 8日宣布,「薩爾達傳說」也將改編成真人版電影,由「瑪利歐之父」宮本茂及電影「蜘蛛人:新宇宙」資深製作人阿拉德(Avi Arad)共同製作,並由美國導演魏斯波爾(Wes Ball)執導。魏斯波爾的作品包括「移動迷宮」和預定明年上映的「猩球崛起:王國誕生」。

法新社8日報導,主導開發出超級瑪利歐兄弟、薩爾達傳說等系列遊戲的任天堂首席遊戲設計師宮本茂,7日在任天堂官方社群平台帳號寫道:「我與阿拉德先生已為『薩爾達傳說』真人版動作電影企劃多年,他曾參與製作許多重量級電影」。

宮本表示,他問阿拉德先生是否願意與他一起製作真人版薩爾達電影,如今兩人已正式展開電影製作。宮本指出,電影要完成還須一段時間,但希望粉絲們能夠期待電影誕生。

這部電影將由任天堂和好萊塢影視巨頭索尼 影視娛樂(Sony Pictures)共同出資,由索尼負責電影在院線發行。

任天堂過去對於遊戲改編影視作品一直抱持懷疑態度,其1993年推出的超級瑪利歐兄弟真人版電影堪稱任天堂「黑歷史」。然而,今年的「新版瑪利歐」動畫電影卻大受歡迎,在全球狂掃13.6億美元(約台幣442.3億元)票房,成績僅次於「芭比 」。

宮本4月接受美聯社專訪表示,任天堂已經明白,「我們希望自己開發電影,而非授權翻拍」。

其他廣受好評、遊戲改編的影劇作品包括HBO末日類型影集「最後生還者」(The Last of Us),及過去2周來占據美國票房冠軍的驚悚片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy's)。

官方沒有透露任何電影劇情。據法新社,薩爾達傳說系列始於1986年,至今發行了十多款遊戲,其中數款被許多玩家譽為「史上最偉大的電動遊戲」,且整個系列已賣出超過1500萬套。

在任天堂7日公布公司季度報告、薩爾達真人版電影將開拍的消息釋出後,任天堂的股價8日上漲超過6%。