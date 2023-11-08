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繼瑪利歐之後 任天堂將拍「薩爾達傳說」真人版動作電影

編譯陳曉慈／即時報導
任天堂旗下遊戲「薩爾達傳說：王國之淚」遊戲畫面。遊戲於2023年5月發行。（美聯社）
任天堂旗下遊戲「薩爾達傳說：王國之淚」遊戲畫面。遊戲於2023年5月發行。（美聯社）

繼今年的超級瑪利歐兄弟電影大獲成功後，日本電玩大廠任天堂8日宣布，「薩爾達傳說」也將改編成真人版電影，由「瑪利歐之父」宮本茂及電影「蜘蛛人：新宇宙」資深製作人阿拉德（Avi Arad）共同製作，並由美國導演魏斯波爾（Wes Ball）執導。魏斯波爾的作品包括「移動迷宮」和預定明年上映的「猩球崛起：王國誕生」。

法新社8日報導，主導開發出超級瑪利歐兄弟、薩爾達傳說等系列遊戲的任天堂首席遊戲設計師宮本茂，7日在任天堂官方社群平台帳號寫道：「我與阿拉德先生已為『薩爾達傳說』真人版動作電影企劃多年，他曾參與製作許多重量級電影」。

宮本表示，他問阿拉德先生是否願意與他一起製作真人版薩爾達電影，如今兩人已正式展開電影製作。宮本指出，電影要完成還須一段時間，但希望粉絲們能夠期待電影誕生。

這部電影將由任天堂和好萊塢影視巨頭索尼影視娛樂（Sony Pictures）共同出資，由索尼負責電影在院線發行。

任天堂過去對於遊戲改編影視作品一直抱持懷疑態度，其1993年推出的超級瑪利歐兄弟真人版電影堪稱任天堂「黑歷史」。然而，今年的「新版瑪利歐」動畫電影卻大受歡迎，在全球狂掃13.6億美元（約台幣442.3億元）票房，成績僅次於「芭比」。

宮本4月接受美聯社專訪表示，任天堂已經明白，「我們希望自己開發電影，而非授權翻拍」。

其他廣受好評、遊戲改編的影劇作品包括HBO末日類型影集「最後生還者」（The Last of Us），及過去2周來占據美國票房冠軍的驚悚片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's）。

官方沒有透露任何電影劇情。據法新社，薩爾達傳說系列始於1986年，至今發行了十多款遊戲，其中數款被許多玩家譽為「史上最偉大的電動遊戲」，且整個系列已賣出超過1500萬套。

在任天堂7日公布公司季度報告、薩爾達真人版電影將開拍的消息釋出後，任天堂的股價8日上漲超過6%。

任天堂 索尼 芭比

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