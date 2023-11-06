瑪丹娜穩坐樂壇天后 蕾哈娜、泰勒絲大富婆

瑪丹娜是歌曲與專輯總銷量最高的樂壇女王。（路透資料照片）

今年是西洋樂壇不同世代天后各自展現強大魅力的一年，泰勒絲 、碧昂絲 接棒巡迴演出締造熱烈票房和話題，而大姐大瑪丹娜 也在最新的巡演行程中，一點都不想被小妹妹們比下去。然而她們之中，誰是銷量最高的女王，誰又是身價第一的富婆？

演藝人員看似吸金能力遠大過平凡小民，但還不及企業家那麼身家豐厚，西洋樂壇目前最富有的女性之一蕾哈娜，大多數收入也來自她的彩妝事業，她當上老闆之後努力拚業績，財產也跟著暴增，據估計達14億美元。當紅的泰勒絲雖然估計身家約為11億美元，卻大多數靠她的巡演和歌曲銷售而來，令人不得不佩服，她今年的「時代」巡迴演唱會不僅電影版在全球累積票房破兩億美元，也可望創下史上單一巡演最佳賣座紀錄。

蕾哈娜經營彩妝事業有聲有色，也成為演藝圈的超級富婆。（路透資料照片）

泰勒絲今年出盡鋒頭，財產據估計達11億美元。（路透資料照片）

然而提到歌曲銷量和歷年來巡演總票房，還是沒人能打過走紅將近40年的瑪丹娜，她的這兩項成就，是經過「金氏世界紀錄」認證，在她之前只有披頭四、「貓王」艾維斯普里斯萊與麥可傑克森歌曲銷量更好，使她成為女性中的冠軍。等她現在這一輪巡演結束後，將再次刷新歷年巡演總票房的紀錄，泰勒絲暫時還無法超越。

可是瑪丹娜的歌曲、專輯累積銷售雖讓其他女歌手望塵莫及，史上銷量最高的女歌手專輯卻是仙妮亞唐恩的「Come on Over」，號稱賣破4000萬張，「終極保鑣」原聲帶號稱賣破4500萬張，其中一半是惠妮休斯頓的歌曲，加上最紅的單曲「I Will Always Love You」也是她所演唱，各方視為她的功績。