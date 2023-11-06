我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

瑪丹娜穩坐樂壇天后 蕾哈娜、泰勒絲大富婆

記者蘇詠智／綜合報導
瑪丹娜是歌曲與專輯總銷量最高的樂壇女王。（路透資料照片）
瑪丹娜是歌曲與專輯總銷量最高的樂壇女王。（路透資料照片）

今年是西洋樂壇不同世代天后各自展現強大魅力的一年，泰勒絲碧昂絲接棒巡迴演出締造熱烈票房和話題，而大姐大瑪丹娜也在最新的巡演行程中，一點都不想被小妹妹們比下去。然而她們之中，誰是銷量最高的女王，誰又是身價第一的富婆？

演藝人員看似吸金能力遠大過平凡小民，但還不及企業家那麼身家豐厚，西洋樂壇目前最富有的女性之一蕾哈娜，大多數收入也來自她的彩妝事業，她當上老闆之後努力拚業績，財產也跟著暴增，據估計達14億美元。當紅的泰勒絲雖然估計身家約為11億美元，卻大多數靠她的巡演和歌曲銷售而來，令人不得不佩服，她今年的「時代」巡迴演唱會不僅電影版在全球累積票房破兩億美元，也可望創下史上單一巡演最佳賣座紀錄。

蕾哈娜經營彩妝事業有聲有色，也成為演藝圈的超級富婆。（路透資料照片）
蕾哈娜經營彩妝事業有聲有色，也成為演藝圈的超級富婆。（路透資料照片）

泰勒絲今年出盡鋒頭，財產據估計達11億美元。（路透資料照片）
泰勒絲今年出盡鋒頭，財產據估計達11億美元。（路透資料照片）

然而提到歌曲銷量和歷年來巡演總票房，還是沒人能打過走紅將近40年的瑪丹娜，她的這兩項成就，是經過「金氏世界紀錄」認證，在她之前只有披頭四、「貓王」艾維斯普里斯萊與麥可傑克森歌曲銷量更好，使她成為女性中的冠軍。等她現在這一輪巡演結束後，將再次刷新歷年巡演總票房的紀錄，泰勒絲暫時還無法超越。

可是瑪丹娜的歌曲、專輯累積銷售雖讓其他女歌手望塵莫及，史上銷量最高的女歌手專輯卻是仙妮亞唐恩的「Come on Over」，號稱賣破4000萬張，「終極保鑣」原聲帶號稱賣破4500萬張，其中一半是惠妮休斯頓的歌曲，加上最紅的單曲「I Will Always Love You」也是她所演唱，各方視為她的功績。

仙妮亞唐恩曾推出過史上最暢銷的女歌手專輯。（路透資料照片）
仙妮亞唐恩曾推出過史上最暢銷的女歌手專輯。（路透資料照片）

泰勒絲 瑪丹娜 碧昂絲

上一則

威爾史密斯影壇混不下去 想重返回樂壇拚翻身

下一則

楊紫31歲演高中生 被批臉僵沒有青春感

延伸閱讀

搶看泰勒絲演唱會 瘋狂歌迷場外露營半年

搶看泰勒絲演唱會 瘋狂歌迷場外露營半年
泰勒絲歌迷太瘋狂 為衝演唱會第一排「露宿門口6個月」

泰勒絲歌迷太瘋狂 為衝演唱會第一排「露宿門口6個月」
泰勒絲遭諷「沒有男人活不下去」好友看不下去想幫踩煞車

泰勒絲遭諷「沒有男人活不下去」好友看不下去想幫踩煞車
「戀愛腦」泰勒絲一頭栽進新戀情 好友席琳娜想踩剎車

「戀愛腦」泰勒絲一頭栽進新戀情 好友席琳娜想踩剎車

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光