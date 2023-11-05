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喬治麥可、蜜西艾莉特等巨星 入選搖滾名人堂

娛樂新聞組／綜合報導
蜜西艾莉特（左起）、喬治麥可及威利尼爾森都入選搖滾名人堂。（美聯社）
蜜西艾莉特（左起）、喬治麥可及威利尼爾森都入選搖滾名人堂。（美聯社）

已故英國流行樂巨星喬治麥可（George Michael）和美國嘻哈樂教母蜜西艾莉特（Missy Elliott）等樂壇巨星入選「搖滾名人堂」今年名單。在頒獎典禮上，一些藝人對加薩人道災難表達政治看法。

中央社引述法新社報導，其他入選2023年美國「搖滾名人堂」的音樂人，還包括具實驗精神的英國搖滾樂女歌手凱特布希（Kate Bush）、美國創作女歌手雪瑞兒可洛（Sheryl Crow）、美國重金屬搖滾樂團「討伐體制樂團」（Rage Against The Machine）、老牌節奏藍調（R&B）樂團The Spinners，以及鄉村樂創新代表人物威利尼爾森（Willie Nelson）。

蜜西艾莉特是首位入選搖滾名人堂的饒舌女歌手。她在典禮上由20年好友、同為美國饒舌樂巨星的皇后拉蒂法（Queen Latifah）做引言人介紹出場。

蜜西艾莉特熱淚盈眶發表感言，特別提到今年是嘻哈音樂誕生50周年，「這比我站在這裡的意義更深」，「我很榮幸能和你們大家一起在同一個空間中」。

討伐體制樂團的吉他手湯姆莫瑞洛（Tom Morello）代表樂團領獎。他發表慷慨激昂的感言，表示「世界是由一般普通老百姓改變的，…他們願意挺身而出，讓一個國家和地球變得更人道、和平和公正」。

湯姆莫瑞洛還說：「如果你有老闆，加入工會；如果你是無政府主義者，就扔磚頭；如果你是士兵或警察，請遵循你的良心，而不是聽從命令。」

現年59歲的湯姆莫瑞洛沒有直接就以色列對加薩的持續轟炸行動置評，但他在後台對攝影師擺姿勢拍照時，手中拿著一張寫著「停火！」的紙。

加薩 凱特 拉蒂法

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