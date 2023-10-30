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馬修派瑞生前酒藥成癮 讚安妮斯頓真心關懷

娛樂新聞組／綜合報導
馬修派瑞說，珍妮佛安妮斯頓一直是他最稱職的朋友。（取材自Instagram）
馬修派瑞說，珍妮佛安妮斯頓一直是他最稱職的朋友。（取材自Instagram）

經典美劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）生前被藥物濫用問題困擾數十年，他去年受訪時透露，即使影集下檔多年，同台演出的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）一直是稱職的朋友，不時關心他的近況。

中央社引述路透報導，54歲的馬修派瑞死訊，已獲當初播放10季「六人行」的美國國家廣播公司（NBC）證實。

NBC在社群平台X（舊稱推特）發布聲明：「馬修派瑞太早離開人世，讓我們悲慟不已。」聲明說：「他絕佳的喜劇節奏和冷笑話拿捏得宜，為全球千千萬萬人帶來歡笑。他的成就將世世代代傳下去。」

「六人行」1994年上檔，播了236集後於2004年風光下檔。影集後期期間，馬修派瑞與同劇另外5位主角珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）和大衛史溫默（David Schwimmer）每人每集酬勞都高達100萬美元。

而這齣夯劇人氣多年來居高不下，從2021年團圓特輯他們每人據報豪領250萬美元可見一斑。

娛樂新聞網站「時人」（People）報導指出，馬修派瑞去年10月受訪時，曾透露他無論是沉迷於酒精之時，還是清醒之時，珍妮佛安妮斯頓一直與他保持密切聯繫。

他當時告訴知名記者黛安索耶（Diane Sawyer）說，珍妮佛安妮斯頓「是最勤於與我聯繫的人。我真的很感謝她」，並透露，當「六人行」卡司注意到他成癮問題時，珍妮佛安妮斯頓也是最早當面質問他的人。

黛安索耶提示，是珍妮佛安妮斯頓講出「我們知道你在喝酒」。馬修派瑞回說：「對，你可以想像當時有多恐怖。」

馬修派瑞還透露他在拍攝「六人行」期間，一天最多能吞55顆類鴉片止痛藥維柯丁（Vicodin），體重一度只剩下128磅。

他甚至在去年出版的回憶錄中透露，與寇特妮考克斯拍完「六人行」中錢德勒與莫妮卡的婚禮後，他馬上就被人開車送回勒戒中心。

他之前向「時人」解釋說：「我不知道該怎麼停下來…因為這個毛病和成癮問題是漸進的，問題隨著你年歲增長而日益惡化。」

他說，他試著隱藏日益惡化的成癮跡象，但珍妮佛安妮斯頓和其他卡司都知道他的問題，也都盡力支持他。

馬修派瑞當時說，他走過的黑暗時期，包括濫用類鴉片藥物讓他差點於49歲因結腸爆裂喪命一事，讓他「各方面」都變得更為堅強。

他當時告訴「時人」，「我最驚訝的是我的韌性，我從這些痛苦和恐怖經歷中重新振作的能耐」。

馬修派瑞說，珍妮佛安妮斯頓一直是他最稱職的朋友。（取材自Instagram）
馬修派瑞說，珍妮佛安妮斯頓一直是他最稱職的朋友。（取材自Instagram）

馬修派瑞 美劇 推特

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