「花月殺手」太長 美戲院中場休息

「花月殺手」片子太長又不設中場休息，導演還要求觀眾一口氣看完，網友抱怨不斷。（取材自IMDb）

近日已在全球各地上映的「花月殺手」，片長3小時26分又無中場休息，有些觀眾擔憂自己無法撐那麼久不跑廁所，乾脆放棄，而在美國與部分地區，有戲院主動在放映此片的過程中增設中場休息時間，讓觀眾上洗手間或是舒展身體，不料這違反了片商的規定，因而很快就又被制止，觀眾必須一口氣把片子看完，又引發爭議。

負責該片剪輯的賽瑪史昆梅克（Thelma Schoonmaker）表示：「我知道他們有人私自中場休息，但這是不對的，違反規定，所以我要去抓出來。」導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）早先就曾對這部片的長度說道：「大家說這部片長3個多小時，拜託，你們都可以坐在電視機前看5個小時了。而且很多人在劇場 看3個半小時的表演，台上可是有演員本人在的，你可不能站起來走來走去，你們都會尊重他們，也給電影一些尊重吧。」

這番話講得讓網友火冒三丈，接連在留言板上嗆道：「不尊重人的膀胱才真的是很糟糕。」或是「我很想尊重你的電影，但我有年紀了，就是會有上廁所的需求，我想你年紀也大了，不會不知道這個吧？」還有人打臉史柯西斯：「拜託你有沒有去看過舞台表演，絕大多數都有中場休息，唯一沒有的是兩小時以內的演出。」更有人寫得很不客氣：「他真有辦法讓一部已經看不下去的電影變得更看不下去。」