馬修派瑞曾和茱莉亞羅勃茲交往 生前最後敵人竟是基努李維

馬修派瑞(左)曾與茱莉亞羅勃茲交往,因此邀到她在「六人行」客串。(取材自IMDb)

「六人行」(Friends)馬修派瑞 (Matthew Perry)驚傳54歲在家中浴缸內死亡,除了讓全球影迷感到震驚、不捨,他生前事蹟也再度引起討論。曾是當紅影集小生的他,在聲名最高的時候,不僅和影壇天后茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)談過一段短暫的戀愛,也曾被撮合與卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)約會,但他去世前最後一條被各方矚目的新聞,卻是在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維 (Keanu Reeves)、遭到各方圍剿而不得不道歉。

馬修派瑞在回憶錄中攻擊影壇紅星,招來批評。(取材自Amazon)

馬修派瑞在「六人行」裡扮演的錢德常語帶諷刺、講話有點尖酸,而他戲外除了這一點頗為接近,還加上被酒癮、毒癮困擾,嚴重影響到演藝事業,也使得他曾經帥氣的外表和身形大為走樣,顯得憔悴不堪,儘管「六人行」完結後,他還是繼續在「60號攝影棚Live秀」(Studio 60 on Sunset Strip)等劇裡亮相,卻也難再回到「六人行」那樣的事業高峰。

前年所有主角再度在特別節目「六人行:當我們又在一起」(Friends: The Reunion)團聚,馬修看來雖明顯的變老,精神還算不差,想不到一年多後他推出回憶錄「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」,又因為對基努李維的攻擊引來批評。

馬修派瑞(左起)、梅瑞迪絲沙林傑、瑞佛菲尼克斯曾經合演「少爺賣身」。(取材自Instagram)

在書中,馬修提到曾經合演電影「少爺賣身」(A Night in the Life of Jimmy Reardon)的已故男星瑞佛菲尼克斯(River Phoenix),極力讚揚他的才華與為人,然而突然感慨反問,為何像瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑(Heath Ledger )這樣有才華的演員都已離世,基努李維卻還活著?之後的另一個段落,馬修派瑞談到聽聞曾合演「鬼馬雙鏢客」(Almost Heroes)的喜劇胖諧星好友克里斯法利(Chris Farley)猝逝,激動到在珍妮佛安妮絲頓的更衣室牆上一拳砸出一個大洞,又補上一句:「基努李維依然還活著。」

除了瑞佛菲尼克斯、馬修派瑞、克里斯法利等都有藥物成癮的問題,而基努李維和瑞佛菲尼克斯合作過「男人的一半還是男人」(My Own Private Idaho)且交情不錯之外,完全感覺不出基努李維哪裡對不起過馬修派瑞,或是跟他有深仇大恨,但馬修對基努卻顯得充滿惡意,更有點詛咒他死的味道,當然引發各方反感,到最後他道歉,解釋自己不是特別針對對基努李維,只是想要隨便提一個還在世、大家都熟知的人,這說法自然無法被外界接受,最後他讓出版社把那幾段話刪掉。

基努李維無端被嘲諷,演藝圈同業和網友都替他不平。(路透資料照片)

倒是同樣在影壇享譽多年的茱莉亞羅勃茲,馬修派瑞跟她不僅關係好很多,還曾經約會半年。那時馬修因「六人行」聲譽漸起,茱莉亞羅勃茲已經是電影圈的女王,因為彼此私下在交往,馬修派瑞設法讓茱莉亞羅勃茲來「六人行」客串,而她也要求自己要出現在他扮演的錢德的情節線。原本一切都很順利,直到馬修派瑞後來主動跟她提分手,他自認與茱莉亞羅勃茲交往令他難以承受,覺得她遲早會要跟他分手,因為他真的對她來講不夠匹配。