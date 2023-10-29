馬修派瑞曾和茱莉亞羅勃茲交往 生前最後敵人竟是基努李維

馬修派瑞（左）曾與茱莉亞羅勃茲交往，因此邀到她在「六人行」客串。（取材自IMDb）

「六人行」（Friends）馬修派瑞 （Matthew Perry）驚傳54歲在家中浴缸內死亡，除了讓全球影迷感到震驚、不捨，他生前事蹟也再度引起討論。曾是當紅影集小生的他，在聲名最高的時候，不僅和影壇天后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）談過一段短暫的戀愛，也曾被撮合與卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）約會，但他去世前最後一條被各方矚目的新聞，卻是在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維 （Keanu Reeves）、遭到各方圍剿而不得不道歉。

馬修派瑞在回憶錄中攻擊影壇紅星，招來批評。（取材自Amazon）

馬修派瑞在「六人行」裡扮演的錢德常語帶諷刺、講話有點尖酸，而他戲外除了這一點頗為接近，還加上被酒癮、毒癮困擾，嚴重影響到演藝事業，也使得他曾經帥氣的外表和身形大為走樣，顯得憔悴不堪，儘管「六人行」完結後，他還是繼續在「60號攝影棚Live秀」（Studio 60 on Sunset Strip）等劇裡亮相，卻也難再回到「六人行」那樣的事業高峰。

前年所有主角再度在特別節目「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）團聚，馬修看來雖明顯的變老，精神還算不差，想不到一年多後他推出回憶錄「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」，又因為對基努李維的攻擊引來批評。

馬修派瑞（左起）、梅瑞迪絲沙林傑、瑞佛菲尼克斯曾經合演「少爺賣身」。（取材自Instagram）

在書中，馬修提到曾經合演電影「少爺賣身」（A Night in the Life of Jimmy Reardon）的已故男星瑞佛菲尼克斯（River Phoenix），極力讚揚他的才華與為人，然而突然感慨反問，為何像瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑（Heath Ledger ）這樣有才華的演員都已離世，基努李維卻還活著？之後的另一個段落，馬修派瑞談到聽聞曾合演「鬼馬雙鏢客」（Almost Heroes）的喜劇胖諧星好友克里斯法利（Chris Farley）猝逝，激動到在珍妮佛安妮絲頓的更衣室牆上一拳砸出一個大洞，又補上一句：「基努李維依然還活著。」

除了瑞佛菲尼克斯、馬修派瑞、克里斯法利等都有藥物成癮的問題，而基努李維和瑞佛菲尼克斯合作過「男人的一半還是男人」（My Own Private Idaho）且交情不錯之外，完全感覺不出基努李維哪裡對不起過馬修派瑞，或是跟他有深仇大恨，但馬修對基努卻顯得充滿惡意，更有點詛咒他死的味道，當然引發各方反感，到最後他道歉，解釋自己不是特別針對對基努李維，只是想要隨便提一個還在世、大家都熟知的人，這說法自然無法被外界接受，最後他讓出版社把那幾段話刪掉。

基努李維無端被嘲諷，演藝圈同業和網友都替他不平。（路透資料照片）

倒是同樣在影壇享譽多年的茱莉亞羅勃茲，馬修派瑞跟她不僅關係好很多，還曾經約會半年。那時馬修因「六人行」聲譽漸起，茱莉亞羅勃茲已經是電影圈的女王，因為彼此私下在交往，馬修派瑞設法讓茱莉亞羅勃茲來「六人行」客串，而她也要求自己要出現在他扮演的錢德的情節線。原本一切都很順利，直到馬修派瑞後來主動跟她提分手，他自認與茱莉亞羅勃茲交往令他難以承受，覺得她遲早會要跟他分手，因為他真的對她來講不夠匹配。