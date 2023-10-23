新007人選敲定? 製片人：根本還沒開始

艾倫泰勒強森是近日呼聲最高的下一任007人選。（路透資料照片）

已經風靡全球超過60年的007詹姆斯龐德 （James Bond）系列，自從前年「007生死交戰」(No Time to Die)為第6代丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的時期畫下句點後，第七任人選始終只有外界傳得很熱烈、官方卻一直靜悄悄，直到近日製片人芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）受訪時還坦言：「我們根本都還沒開始進行，還有一大段路要走。」

被傳有望接下第7任007人選從最早的「路德探長」（Luther）黑人 男星伊卓斯艾巴（Idris Elba），到漫威 英雄系列的「洛基」湯姆希德斯頓（Thomas William Hiddleston），再到「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons：Honor Among Thieves）的雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）、已經卸下「超人」重任的亨利卡維爾（Henry Cavill）等，每隔一陣子就會有人廣被看好，又被證實為空穴來風。

最近呼聲最高的人選變成「子彈列車」（Bullet Train）艾倫泰勒強森（Aaron Perry Taylor-Johnson），他不只33歲、算是符合新龐德接棒後至少待個十年的需求，外表、身手也都讓各方高度認可，唯獨芭芭拉和她的團隊依舊不肯鬆口是否就在和艾倫泰勒強森洽談。

芭芭拉曾經表示，要開始去找新龐德的演員需要等到劇組對其新的形象和規畫有明確的設定之後，才能有方向，而要設定好龐德的新形象則要等到大反派角色先塑造好之後，才知道該怎麼樣去拿捏龐德的新風格，因此沒先搞定大反派，龐德人選就會一直難產。