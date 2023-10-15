「三人行」蘇珊桑默斯76歲癌逝 曾公開反對化療惹議

2003年蘇珊桑默斯在好萊塢大道上留名。(路透)

70年代經典喜劇影集「三人行」(Three's Company)中飾演傻白甜女主角克莉絲‧史諾(Chrissy Snow)的女星蘇珊桑默斯(Suzanne Somers)，77歲生日前夕病逝加州 棕櫚泉(Palm Springs)。她的家人發布聲明表示，蘇珊桑默斯已於15日上午辭世，生前與乳癌對抗23年。

聲明表示：「她的家人會在10月16日照常聚集在一起慶祝她的77歲生日，他們將慶祝她走過非凡的人生，並且想感謝數百萬粉絲及深愛她的追隨者。」

70年代經典喜劇影集「三人行」女主角之一，女星蘇珊桑默斯，77歲生日前夕病逝加州棕櫚泉。(美聯社)

蘇珊桑默斯7月曾在Instagram發文表示其乳癌復發，當時她告訴節目Entertainment Tonight：「就像所有的癌症 病患，當你感到害怕，它又回來了，然後我穿上戰鬥服到戰場上，這是我熟悉的戰場，而我非常堅強。」。

蘇珊桑默斯的演藝事業始於1960年代，1973年因為在導演喬治盧卡斯(George Lucas)經典電影「美國風情畫」(American Graffiti)中的角色開始受到矚目。

1970年代她出演過許多電視劇集，包括「洛克福德檔案」(The Rockford Files)、「緊急搜捕令」(Magnum Force)、「無敵金剛009」(The Six Million Dollar Man)等，1977年因演出美國廣播公司(ABC)的「三人行」影集而走紅，她在1981年退出該劇。

2016年，當時70歲蘇珊桑默斯在浮華世界奧斯卡派對上留影。(路透)

1990年代蘇珊桑默斯回歸電視螢光幕，最知名的節目是ABC的青少年情境喜劇「循序漸進」(Step by Step)；由她主演的傳記片「守住秘密」(Keeping Secrets)也曾在ABC播出。

蘇珊桑默斯也是一名多產作家，作品內容範圍涵蓋衰老、更年期、美容、健康、性與癌症。

2000年蘇珊桑默斯首次診斷出乳癌，此前她曾與皮膚癌對抗；她因為仰賴所謂無化學及有機生活方式抗癌而引起部分人士反彈；她在書中和「歐普拉 脫口秀」(The Oprah Winfrey Show)等平台公開反對使用化療，而遭受美國癌症協會(American Cancer Society)的批評。