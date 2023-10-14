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布魯斯威利罹失智症喪失語言能力 老友：無法表達感受

記者蘇詠智／綜合報導
布魯斯威利被揭露語言能力已嚴重喪失，不一定說出內心的完整感受。（路透資料照片）
布魯斯威利被揭露語言能力已嚴重喪失，不一定說出內心的完整感受。（路透資料照片）

曾在好萊塢紅極一時、一度是動作片天王的布魯斯威利（Bruce Willis），由於罹患額顳葉失智症、嚴重影響背台詞的能力，不得不退出幕前。家人和親友都努力設法要盡可能幫他留住記憶，卻也知道他的病目前並沒有藥物可以醫治，只能減緩症狀，無法痊癒。

布魯斯的現任妻子艾瑪（Emma Heming）時不時會在社群網站上流露出心酸的情緒，讓影迷們為布魯斯的情況擔憂不已。

他的成名作—影集「雙面嬌娃」（Moonlighting）原創人葛倫葛登卡隆（Glenn Gordon Caron），一直和他與家人保持聯繫，有時候會前往探望，透露了讓人心疼的真相，布魯斯威利的語言能力已經嚴重受到影響，不一定能說出心中的感受，就連閱讀也完全停止，過去他是個很愛閱讀、吸收訊息的人，也充滿對人生的熱忱，習慣盡情感受生活的樂趣，而今，這些幾乎都消失了。

葛倫葛登卡隆嘆道：「當你跟他在一起，你能感受到他仍是以前的布魯斯，謝天謝地，可是任何語言的技巧對他來說都沒了，他的人還在，不過那些生活的樂趣已經不見了。」近期「雙面嬌娃」要在美國影音平台推出，葛倫葛登卡隆認為布魯斯雖然無法表達內心的感受，但對自己的重要代表作重新呈現在觀眾眼前是很開心的。

不只是語言能力嚴重的流失，艾瑪也坦言不確定布魯斯是不是明白自己得到了什麼樣的病，他現在似乎活在自己的世界裡，身旁親友固然傷感，至少看到他還能夠自在的過日子，多少有點安慰。

「雙面嬌娃」布魯斯威利（左）和西碧兒雪佛搭檔主演，因此走紅。(取材自IMDb)
「雙面嬌娃」布魯斯威利（左）和西碧兒雪佛搭檔主演，因此走紅。(取材自IMDb)

布魯斯威利 社群網站 好萊塢

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