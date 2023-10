「洛基2」登漫威最熱影集 關繼威也加入

漫威影集「洛基2」關注度高,還加了關繼威(左)。(圖:Disney+提供)

漫威 影集「洛基」(Loki)第2季強勢回歸,最帥男神「洛基」湯姆希德斯頓(Thomas Hiddlesto)攜手歐文威爾森(Owen Wilson)飾演的梅比斯、蘇菲雅迪馬蒂諾(Sophia Di Martino)飾演的「女洛基」希爾維全員回歸,一同來到時間變異管理局(TVA)展開全新的冒險。正式預告公開後,在各大社群的總點擊率累積已破8000萬,成為播出前關注度最高的漫威影集。

湯姆從首集「雷神索爾」開始飾演索爾的弟弟洛基,被譽為「最帥男神」,人氣水漲船高,漫威影業更為他量身打造影集「洛基」締造收視奇蹟,影集更入圍六項艾美獎 ,也是少數宣布立刻開拍第二季的漫威影集,這一回湯姆依舊帥氣、幽默。

而在洛基身邊,還有做事一板一眼的梅比斯、頻頻搗亂的「女洛基」希爾維,更加入「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)奧斯卡最佳男配角關繼威,化身TVA維修及升級部門的成員,一同解決「時間溜脫」(Time-slipping)的問題,拯救多元宇宙。

「女洛基」希爾維在第一季結尾,結束與反派「征服者康」的對決之後,隨即化身速食店員,「洛基」第二季製片笑稱希爾維耗費數百年的時間,一直在準備復仇,「但從沒想過接下來要做什麼?」蘇菲雅幽默答:「她應該會很餓,想要吃一堆漢堡、薯條。」才促成這次的開頭戲。

在第2季中,湯姆有大量換裝場面,其中還有一套燕尾服襯托他高挑又精壯的好身材,他先前也曾表示,扮演詭計多端的「洛基」,最大的樂趣就是可以把整個片場當作遊樂園,也希望這一回粉絲們能陪他一起玩樂。