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「洛基2」登漫威最熱影集 關繼威也加入

記者陳建嘉╱綜合報導
漫威影集「洛基2」關注度高，還加了關繼威(左)。(圖：Disney+提供)
漫威影集「洛基2」關注度高，還加了關繼威(左)。(圖：Disney+提供)

漫威影集「洛基」(Loki)第2季強勢回歸，最帥男神「洛基」湯姆希德斯頓(Thomas Hiddlesto)攜手歐文威爾森(Owen Wilson)飾演的梅比斯、蘇菲雅迪馬蒂諾(Sophia Di Martino)飾演的「女洛基」希爾維全員回歸，一同來到時間變異管理局（TVA）展開全新的冒險。正式預告公開後，在各大社群的總點擊率累積已破8000萬，成為播出前關注度最高的漫威影集。

湯姆從首集「雷神索爾」開始飾演索爾的弟弟洛基，被譽為「最帥男神」，人氣水漲船高，漫威影業更為他量身打造影集「洛基」締造收視奇蹟，影集更入圍六項艾美獎，也是少數宣布立刻開拍第二季的漫威影集，這一回湯姆依舊帥氣、幽默。

而在洛基身邊，還有做事一板一眼的梅比斯、頻頻搗亂的「女洛基」希爾維，更加入「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)奧斯卡最佳男配角關繼威，化身TVA維修及升級部門的成員，一同解決「時間溜脫」（Time-slipping）的問題，拯救多元宇宙。

「女洛基」希爾維在第一季結尾，結束與反派「征服者康」的對決之後，隨即化身速食店員，「洛基」第二季製片笑稱希爾維耗費數百年的時間，一直在準備復仇，「但從沒想過接下來要做什麼？」蘇菲雅幽默答：「她應該會很餓，想要吃一堆漢堡、薯條。」才促成這次的開頭戲。

在第2季中，湯姆有大量換裝場面，其中還有一套燕尾服襯托他高挑又精壯的好身材，他先前也曾表示，扮演詭計多端的「洛基」，最大的樂趣就是可以把整個片場當作遊樂園，也希望這一回粉絲們能陪他一起玩樂。

漫威 艾美獎 媽的多重宇宙

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