我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

專訪混血女星Katrina Law 最感激來自台灣的母親

記者子為／洛杉磯報導
Katrina Law在美國影視界打拚多年，演繹過不少精采角色。（受訪者提供）
Katrina Law在美國影視界打拚多年，演繹過不少精采角色。（受訪者提供）

擁有一半華人血統的女演員Katrina Law，在美國影視界打拚多年，演繹過不少精采角色，更在近年開始挑戰編劇和製片。回望自己的人生，Katrina最想感謝的是母親，是母親教會她紀律和堅持，並在追夢路上給予了無條件支持。

台美混血 媽媽是人生支柱

Katrina的母親來自台灣，一直是Katrina事業和人生的最大支持者。當Katrina還是孩童時，母親帶她探索許多興趣班，包括舞蹈、體操、鋼琴、足球、衝浪、攀岩等。所有課程都非強迫，而是讓Katrina充分挖掘自己的天賦，並從中選擇感興趣的項目。母親總是盡全力支持Katrina的選擇，曾開車帶Katrina往返費城與紐約，只為上一節課。Katrina在這個過程中不僅收穫許多技能，還學會紀律性，即一旦開始做一件事，便努力做好，不輕言放棄，她認為這對她後來的職業生涯非常重要。

Katrina關於台灣的記憶大多在童年，那時街上的機車、隔壁人家的饅頭、夜市等記憶至今仍縈繞在她心頭。2023年四月，Katrina攜丈夫和女兒等人一同回台灣探親，丈夫和女兒都特別喜歡台灣熱情慷慨的文化。他們一起走訪台灣許多名勝古蹟，包括太魯閣、日月湖等，也品嚐很多台灣美食，包括Katrina和女兒都特別喜歡的臭豆腐，一家人滿載而歸。

Katrina至今和母親仍用中文對話，不過Katrina笑言自己的中文遠不及女兒。Katrina的女兒在接受專業中文教育，還喜歡看中文動畫片，偶爾用中文問出的問題，讓Katrina難以回答。Katrina覺得語言是一種文化的繼承，也是充滿愛的紐帶，不僅讓自己的母親和女兒能更好地溝通，也讓女兒去台灣探親時，能更輕易地融入。

Katrina的演員生涯離不開她的舞蹈功底，她兩歲開始學跳舞，並曾加入專業的舞蹈公司。在本科期間，她參與一次戲劇的試鏡，並愛上演戲的感覺，立即將專業從海洋生物學轉換成戲劇。

只帶600元 勇敢追演員夢

畢業後，她隻身前往洛杉磯追夢，只帶了600元。那時的生活充滿挑戰，她要在艱難和競爭激烈的環境裡，給自己找到工作機會、經紀人和經紀公司等。當時的Katrina也常會懷疑自己，覺得不夠好，但她願意接受挑戰，即便在事業上受挫，也總有家人和朋友撐腰，讓她非常珍惜。對於Katrina而言，她混血的身分也曾阻礙她獲得機會，當時的市場還不太青睞混血演員，會覺得Katrina「太Asian了」或「不夠Asian」。

在Katrina目前的演員生涯裡，她最難忘的角色是電視劇「斯巴達克斯」（Spartacus）系列中所扮演的Mira，這是她目前獲得的最重要的角色，而且是國際化製作。除了與非常出色的從業者合作，當時她還有機會在新西蘭生活一段時間，感受不同的風土人情。談及還沒機會出演但想嘗試的角色，Katrina感嘆「所有我沒演過的角色我都想嘗試」，包括年代戲、西部牛仔戲等。

出色演技 小螢幕展頭角

Katrina Law以其出色的演技和多才多藝的表現而廣受喜愛，她在電視界取得了卓越的成就，兩個突出的角色分別在「NCIS 重返犯罪現場」和「Hawaii Five-0檀島警騎」中展現。

在「NCIS 重返犯罪現場」中，Katrina飾演Jessica Knight，這是一個深具挑戰性的角色，她是一名被派遣到華盛頓特區海軍碼頭REACT單位的NCIS特工。Katrina以她出色的演技和堅定的角色表現，帶給觀眾一個強大而令人難忘的女性形象。而在「Hawaii Five-0檀島警騎」中，Katrina出演Quinn Liu一角，她是一名曾在陸軍刑事調查局擔任軍士長的前職員。這個角色不僅需要演技的精湛，還需要呈現出強大的軍事背景和執法技能，Katrina成功地帶給觀眾一個充滿活力和決心的角色。

總之，Katrina Law以她的多才多藝和精湛的演技，將這兩個角色演繹得生動而深刻，成為這兩部電視劇的一大亮點，也贏得觀眾的喜愛和尊重。她的表現不僅豐富角色的內涵，還為劇情注入額外活力。「NCIS 重返犯罪現場」電視影集在台灣的公視以及Netflix等線上平台都有播放。

Katrina最近和丈夫共同編劇且製作短片「Mayfly」，短片入圍多個電影節，這部短片也由Katrina主演，談及創作過程中的感悟，她說「雖然是自己寫的故事，但自己未必能演好」。

擁有一半華人血統的女演員Katrina Law，在職業和人生之路上，最想感謝的是...
擁有一半華人血統的女演員Katrina Law，在職業和人生之路上，最想感謝的是自己來自台灣的母親。（Keith Andreen)
Katrina和女兒回台灣探親，二人都十分鍾愛台灣美食。（圖：Keith And...
Katrina和女兒回台灣探親，二人都十分鍾愛台灣美食。（圖：Keith Andreen提供）

費城 足球 名勝

上一則

裘莉進軍百老匯 竟和阿湯沾上邊

下一則

宥勝性騷躲3.5個月 吐禪修心境：心很痛

延伸閱讀

Lisa「瘋馬秀」秀超狂人脈 好萊塢大咖、超模全來朝聖

Lisa「瘋馬秀」秀超狂人脈 好萊塢大咖、超模全來朝聖
罷工148天…「限制AI」保權利 好萊塢編劇首勝

罷工148天…「限制AI」保權利 好萊塢編劇首勝
劍指電玩遊戲商 好萊塢演員工會加大罷工範圍

劍指電玩遊戲商 好萊塢演員工會加大罷工範圍
好萊塢編劇工會罷工落幕 與製片方簽署3年新合約

好萊塢編劇工會罷工落幕 與製片方簽署3年新合約

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命