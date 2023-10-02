專訪混血女星Katrina Law 最感激來自台灣的母親

Katrina Law在美國影視界打拚多年，演繹過不少精采角色。（受訪者提供）

擁有一半華人血統的女演員Katrina Law，在美國影視界打拚多年，演繹過不少精采角色，更在近年開始挑戰編劇和製片。回望自己的人生，Katrina最想感謝的是母親，是母親教會她紀律和堅持，並在追夢路上給予了無條件支持。

台美混血 媽媽是人生支柱

Katrina的母親來自台灣，一直是Katrina事業和人生的最大支持者。當Katrina還是孩童時，母親帶她探索許多興趣班，包括舞蹈、體操、鋼琴、足球 、衝浪、攀岩等。所有課程都非強迫，而是讓Katrina充分挖掘自己的天賦，並從中選擇感興趣的項目。母親總是盡全力支持Katrina的選擇，曾開車帶Katrina往返費城 與紐約，只為上一節課。Katrina在這個過程中不僅收穫許多技能，還學會紀律性，即一旦開始做一件事，便努力做好，不輕言放棄，她認為這對她後來的職業生涯非常重要。

Katrina關於台灣的記憶大多在童年，那時街上的機車、隔壁人家的饅頭、夜市等記憶至今仍縈繞在她心頭。2023年四月，Katrina攜丈夫和女兒等人一同回台灣探親，丈夫和女兒都特別喜歡台灣熱情慷慨的文化。他們一起走訪台灣許多名勝 古蹟，包括太魯閣、日月湖等，也品嚐很多台灣美食，包括Katrina和女兒都特別喜歡的臭豆腐，一家人滿載而歸。

Katrina至今和母親仍用中文對話，不過Katrina笑言自己的中文遠不及女兒。Katrina的女兒在接受專業中文教育，還喜歡看中文動畫片，偶爾用中文問出的問題，讓Katrina難以回答。Katrina覺得語言是一種文化的繼承，也是充滿愛的紐帶，不僅讓自己的母親和女兒能更好地溝通，也讓女兒去台灣探親時，能更輕易地融入。

Katrina的演員生涯離不開她的舞蹈功底，她兩歲開始學跳舞，並曾加入專業的舞蹈公司。在本科期間，她參與一次戲劇的試鏡，並愛上演戲的感覺，立即將專業從海洋生物學轉換成戲劇。

只帶600元 勇敢追演員夢

畢業後，她隻身前往洛杉磯追夢，只帶了600元。那時的生活充滿挑戰，她要在艱難和競爭激烈的環境裡，給自己找到工作機會、經紀人和經紀公司等。當時的Katrina也常會懷疑自己，覺得不夠好，但她願意接受挑戰，即便在事業上受挫，也總有家人和朋友撐腰，讓她非常珍惜。對於Katrina而言，她混血的身分也曾阻礙她獲得機會，當時的市場還不太青睞混血演員，會覺得Katrina「太Asian了」或「不夠Asian」。

在Katrina目前的演員生涯裡，她最難忘的角色是電視劇「斯巴達克斯」（Spartacus）系列中所扮演的Mira，這是她目前獲得的最重要的角色，而且是國際化製作。除了與非常出色的從業者合作，當時她還有機會在新西蘭生活一段時間，感受不同的風土人情。談及還沒機會出演但想嘗試的角色，Katrina感嘆「所有我沒演過的角色我都想嘗試」，包括年代戲、西部牛仔戲等。

出色演技 小螢幕展頭角

Katrina Law以其出色的演技和多才多藝的表現而廣受喜愛，她在電視界取得了卓越的成就，兩個突出的角色分別在「NCIS 重返犯罪現場」和「Hawaii Five-0檀島警騎」中展現。

在「NCIS 重返犯罪現場」中，Katrina飾演Jessica Knight，這是一個深具挑戰性的角色，她是一名被派遣到華盛頓特區海軍碼頭REACT單位的NCIS特工。Katrina以她出色的演技和堅定的角色表現，帶給觀眾一個強大而令人難忘的女性形象。而在「Hawaii Five-0檀島警騎」中，Katrina出演Quinn Liu一角，她是一名曾在陸軍刑事調查局擔任軍士長的前職員。這個角色不僅需要演技的精湛，還需要呈現出強大的軍事背景和執法技能，Katrina成功地帶給觀眾一個充滿活力和決心的角色。

總之，Katrina Law以她的多才多藝和精湛的演技，將這兩個角色演繹得生動而深刻，成為這兩部電視劇的一大亮點，也贏得觀眾的喜愛和尊重。她的表現不僅豐富角色的內涵，還為劇情注入額外活力。「NCIS 重返犯罪現場」電視影集在台灣的公視以及Netflix等線上平台都有播放。