布魯斯威利失智1年 愛妻傷心曝認知惡化

布魯斯威利(右)的現任妻子艾瑪，扮演他身旁堅強的支柱。(路透資料照片)

昔日以「終極警探」(Die Hard)、「靈異第六感」(The Sixth Sense)在影壇紅極一時的布魯斯威利 (Bruce Willis)，去年傳出罹患額顳葉失智症，造成失語症 ，不得不退出幕前，他的現任妻子艾瑪(Emma Heming )、前妻黛咪摩兒(Demi Moore)，以及他們分別生下的五個女兒，一起面對這個重大挑戰。

艾瑪威利曾幾度為布魯斯威利的病情掉眼淚，她嘆道：「他的認知能力惡化，我們不知道他到底清不清楚自己生了這樣的病，然而看到兩個念小學的女兒從陪伴他當中學習到對家人的愛、關懷，這是非常美的，雖然是因為這麼悲傷的情況。」

額顳葉失智除了會影響到語言能力外，還有可能改變性格，患者甚至可能明顯對周圍的人漠不關心，會讓熟悉他們的親友感到難以接受。

自從布魯斯威利息影、在家養病後，艾瑪與黛咪就通力合作，試圖讓他增進對自己過去的作品、演藝成績的記憶，盡可能為他留下許多美好的回憶；他們甚至做好他「可能會很快離開」的心理準備，讓自己勇敢的面對現實。

身旁家人為布魯斯威利憂心又感受到沉重的壓力，他自己卻看似輕鬆、自在，彷彿未受到病魔的影響，這讓影迷感到些許安慰。儘管他要完全康復難度很高，他的家人都希望他能快樂生活，也會在他旁邊繼續扮演好堅強的後盾。