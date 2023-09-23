裘莉帶喜蘿出國慶生 小布看淡只能等女兒成年
安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）曾經愛布萊德彼特（Bradley Pitt）愛得熱烈，不管他還是有婦之夫，也要設法將他搶來，但7年前她主動提離婚，此後對小布幾度不留情面的攻擊，也完全沒有在管他會不會受傷。根據「OK！」雜誌報導，她故意把她和小布的親生長女喜蘿（Shiloh），帶到牙買加度假，順便過17歲生日，這樣子小布就休想有機會幫喜蘿慶生，絕對讓他氣得七葷八素。裘莉這種小鼻子小眼睛的手段層出不窮，小布據稱已經看開，目前只期待喜蘿明年18歲就到了成年的時刻，往後任何事都不需被裘莉掌控，那時就比較有機會重建父女情。
過往歐美八卦雜誌談過布萊德彼特與孩子們的關係，裘莉的3個養子女，毫無疑問，全部被她洗腦，也不太有可能再修補關係，至於親生的兩女一子，跟他沒有那麼惡劣，喜蘿甚至鼓吹裘莉趕快跟他徹底離婚，彼此也能夠各自展開新生活，就不要再繼續被對他的恨意綁架，可惜裘莉就是還沒報復夠，更讓外界好奇喜蘿明年開始自主之後，對於父親又是什麼樣的態度。
年紀最小的雙胞胎諾克斯與薇薇安，今年是15歲，裘莉最多只能再控制他們3年，但她仍不會放過任何可以折磨布萊德彼特心情的機會，對他們也是掌控甚嚴。但小布目前都有了知心女友，更在意生活在好的心情中，不要再被裘莉的奧步弄到生氣，因此都把眼光放在未來，到時候裘莉就不一定還有招能夠繼續傷害他與小孩子們之間的關係。
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