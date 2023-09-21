觀影說劇／「A.I.創世者」好評連連 媲美「魔鬼終結者」

探討A.I.人工智慧對人類影響的「A.I.創世者」，開出驚人好評。(圖：20世紀影業提供)

電影「哥吉拉」(Godzilla)導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）推出新作「A.I.創世者」(The Creator)，探討未來世界的人類如何與AI (人工智能 )機器人共存，並引發一場攸關於彼此生存權的驚險戰爭，日前釋出首波評價，開出驚人好評，有影評直接認定足以與「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)和「星際大戰」(Star Wars)等經典科幻電影比肩。

蓋瑞斯愛德華表示，早在7年前就開始構思，當時他和女友開著車穿越美國中西部前往探望愛荷華的父母，突然在草叢中出現一個奇怪的工廠，他開始幻想工廠裡在製造什麼？或許是機器人！於是起心動念構思了一個關於未來科技的驚悚故事，等他抵達了女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。

「A.I.創世者」片頭出現一場大爆炸，人工智能在洛杉磯投下了一枚核彈，讓人類與AI的衝突升至最高點，但隨著更多真相浮出水面，也開啟了未來世界的無限想像。