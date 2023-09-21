觀影說劇／「A.I.創世者」好評連連 媲美「魔鬼終結者」
電影「哥吉拉」(Godzilla)導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）推出新作「A.I.創世者」(The Creator)，探討未來世界的人類如何與AI(人工智能)機器人共存，並引發一場攸關於彼此生存權的驚險戰爭，日前釋出首波評價，開出驚人好評，有影評直接認定足以與「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)和「星際大戰」(Star Wars)等經典科幻電影比肩。
蓋瑞斯愛德華表示，早在7年前就開始構思，當時他和女友開著車穿越美國中西部前往探望愛荷華的父母，突然在草叢中出現一個奇怪的工廠，他開始幻想工廠裡在製造什麼？或許是機器人！於是起心動念構思了一個關於未來科技的驚悚故事，等他抵達了女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
「A.I.創世者」片頭出現一場大爆炸，人工智能在洛杉磯投下了一枚核彈，讓人類與AI的衝突升至最高點，但隨著更多真相浮出水面，也開啟了未來世界的無限想像。
「A.I.創世者」演員網羅了「TENET天能」(Tenet)約翰大衛華盛頓(John David Washington)、「永恆族」(Eternals)陳靜、渡邊謙等。劇情敘述一名前特種部隊特工，正為妻子的失蹤感到悲傷，此時他被招募前往追捕並殺死「創世者」，一個由神祕人工智能開發且具有結束戰爭能力的武器，當特工菁英部隊穿越敵人的防線，進入人工智慧占領的黑暗中心，卻發現他被指示摧毀的世界終結武器，竟是一個年幼的孩子。
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