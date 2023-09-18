我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

霸王硬上弓滿足獸欲…凱蒂佩芮前夫 被指控性侵多女

記者蘇詠智／綜合報導
羅素布蘭德（左）曾與凱蒂佩芮結婚。（取材自IG）
羅素布蘭德（左）曾與凱蒂佩芮結婚。（取材自IG）

曾與樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）結婚、並一度被好萊塢力捧主演「大明星小跟班」（Super Entourage）、「阿舍正傳」（Arthur）等電影，並為「開運兔」（HOP）主角獻聲的英國諧星羅素布蘭德（Russell Brand），被數名女子控性侵以及情緒上的控制和虐待，有人甚至是在他和凱蒂婚姻尚未結束期間遭到他的摧殘，而他與凱蒂確定離婚生效的5個月後，又將一名叫做娜蒂亞的女子擠在牆上「霸王硬上弓」。

羅素布蘭德曾經以無厘頭的言論和看似瘋癲的表演型態大受觀眾歡迎，在影壇與電視圈大為走紅，他坦承自己那段時間很得意忘形、是個爛人，但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力，他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有「性侵」。

他的醜事先是被報刊報導，然後在英國第4頻道的特別節目中詳細揭露，該節目找來的女性們都選擇匿名控訴，可是故事都差不多—羅素布蘭德就算聽到她們大叫「不要」或是「滾開」，還是沒有停手，繼續把她們不是擠到牆邊就是按在床上，強行滿足自己的獸欲。

過往凱蒂佩芮也曾在受訪時透露被前夫傷害，稱他的控制欲很強，一如這次出面指控他的其中一些女性的說法，表示被他在情感上虐待、遭他嚴格控制。而他還是堅持自己並沒有犯下這些惡行，還照常在舞台上做現場脫口秀表演，觀眾們也被他逗得起立鼓掌。此事後續會如何發展？外界都在關注中。

性侵 好萊塢

上一則

生病仍邊吸氧邊唱 阿信自責不完美 道歉惹鼻酸

下一則

率先復工成箭靶 茱兒芭莉摩淚眼道歉也沒用

延伸閱讀

針灸理療騙保險 華人團夥被控欺詐

針灸理療騙保險 華人團夥被控欺詐
凱蒂佩芮前夫被揭婚內出軌 涉嫌性侵5女「壓牆硬上」

凱蒂佩芮前夫被揭婚內出軌 涉嫌性侵5女「壓牆硬上」
日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場

日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場
裝不知情？日媒爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」

裝不知情？日媒爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警