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泰勒絲抱回9獎杯 4度摘下MTV大獎創紀錄

記者黃保慧／綜合報導
泰勒絲MTV音樂錄影帶大獎上共獲得9項大獎。(美聯社)
泰勒絲MTV音樂錄影帶大獎上共獲得9項大獎。(美聯社)

西洋樂壇音樂盛事2023年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮日前舉行，現場眾星雲集。美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）大豐收，一舉擒下包括年度音樂錄影帶、年度專輯、年度歌曲、年度藝人、最佳導演、最佳流行音樂錄影帶等9項大獎，並成為首位4度獲得年度音樂錄影帶獎的歌手。

南韓女團BLACKPINK拿下「最佳年度組合」。（取材自Instagram）
南韓女團BLACKPINK拿下「最佳年度組合」。（取材自Instagram）

南韓女團BLACKPINK拿下「最佳年度組合」，是繼1999年女團TLC獲獎之後，睽違24年獲獎的女團，直接刷新世界紀錄。

泰勒絲憑藉著第10張專輯「Midnights」（午夜）的自導自演自寫自唱主打歌「Anti-Hero」（反英雄），在頒獎典禮開始不到1小時，就獲得「最佳流行音樂錄影帶獎」以及「年度歌曲」；令人驚喜的是，「最佳流行音樂錄影帶獎」是由男團超級男孩（NSYNC）5人合體頒獎，暌違10年再次齊聚，成員蘭斯貝斯（Lance Bass）特別為得主泰勒絲獻上友誼手鍊，讓天后瞬間化身小粉絲開心表示：「我有收藏你們的娃娃！你們是不是有暗中計畫什麼？是不是會發生什麼事？我必須要知道！你們是流行音樂的化身，從你們手中接下這個獎真是太不可思議了！」

後來泰勒絲再度上台接受「年度歌曲」獎時感性說到，「我從12歲開始寫歌，創作總是始於一種非常孤獨的情感，是一種彷彿全世界只有我在療傷、被治癒的不安全感或自我厭惡感；但是當我開始巡演後，有一整個體育場的人跟我大聲唱，那一刻總是讓我有種『也許我們都遇到相同的問題』的感受，謝謝我的粉絲，我好愛你們！」

泰勒絲名利雙收，還在巡迴演唱會的她，又奪下9座MTV獎杯，至今累積23座桂冠，僅輸給碧昂絲的24座，超越女神卡卡的18座、瑪丹娜的20座，接下來是否再破紀錄，令人期待。

碧昂絲 瑪丹娜 女神卡卡

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