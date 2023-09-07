喬強納斯、蘇菲特納共發聲明：傳聞是真的，我們離婚了
偶像組合強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）與電視劇「冰與火之歌：權力遊戲」英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）於2019年結婚，育有2女，這對好萊塢「最閃夫妻檔」近日瘋傳即將離婚，兩人也共同發表聲明證實，確實已經結束4年婚姻。
喬強納斯與蘇菲特納皆在IG發表聲明，「經過4年美好的婚姻，我們決定友好的結束我們的婚姻，關於原因有很多猜測，但實際上這是我們共同的決定，我們真誠希望所有人可以尊重我們以及我們孩子隱私的願望」。
喬強納斯與蘇菲特納從情侶變夫妻，外界看來互動甜蜜常放閃，喬強納斯曾透露為了追蘇菲特納看完了整套的「哈利波特」（Harry Potter）。都屬娛樂圈名人的小倆口會相伴出席典禮活動，蘇菲特納還曾參與強納斯兄弟的MV，傳出婚變讓外界意外，綜合外媒報導指出，兩人婚姻出現嚴重問題至少有6個月，不過蘇菲特納上個月才透過社群分享為老公喬強納斯慶生放閃的甜蜜畫面，但傳出離婚以來，已經延燒好幾天都未回應證實，如今正式公告離婚，讓外界相當錯愕。
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