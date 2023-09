「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍

「航海王」主角「香吉士」塔茲史蓋勒(左起)、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉路德、「騙人布」雅各吉勃遜。(圖:Netflix提供)

Netflix 推出「航海王」(ONE PIECE)真人版影集,在全球引起熱烈迴響,更在全球84個國家得到收視第一,前4日收視時數高達1.4億小時,超越「怪奇物語4」、「星期三」以及「魷魚遊戲」紀錄,因為有原作尾田榮一郎監製,不少粉絲認為該劇成功還原漫畫的知名場面,5位主角的名氣也跟著在全球水漲船高。

飾演「索隆」的日本 男星新田真劍佑,是已故日本動作巨星「雄霸」千葉真一的兒子,他繼承父親的好身手、帥臉,又因為在美國長大,說得一口流利英文,IG粉絲數更在首周上線3天內激增37萬,增加大量歐美粉絲,但他已於今年初宣布與圈外女友結婚,也即將在今年當爸,讓不少今年才愛上他的女粉絲直呼可惜。

影集暴紅,今年以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),也是系列原作的大粉絲,還指名想演「古蕾娃醫生」,另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報,讓她看了極為開心,還在X平台分享該張照片,「嗨,Netflix,網友都這麼說,有個媽媽需要這份工作」。