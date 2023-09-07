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「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍

記者陳建嘉／綜合報導
「航海王」主角「香吉士」塔茲史蓋勒(左起)、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉路德、「騙人布」雅各吉勃遜。（圖：Netflix提供）
「航海王」主角「香吉士」塔茲史蓋勒(左起)、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉路德、「騙人布」雅各吉勃遜。（圖：Netflix提供）

Netflix推出「航海王」（ONE PIECE）真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小時，超越「怪奇物語4」、「星期三」以及「魷魚遊戲」紀錄，因為有原作尾田榮一郎監製，不少粉絲認為該劇成功還原漫畫的知名場面，5位主角的名氣也跟著在全球水漲船高。

飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑，是已故日本動作巨星「雄霸」千葉真一的兒子，他繼承父親的好身手、帥臉，又因為在美國長大，說得一口流利英文，IG粉絲數更在首周上線3天內激增37萬，增加大量歐美粉絲，但他已於今年初宣布與圈外女友結婚，也即將在今年當爸，讓不少今年才愛上他的女粉絲直呼可惜。

影集暴紅，今年以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），也是系列原作的大粉絲，還指名想演「古蕾娃醫生」，另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報，讓她看了極為開心，還在X平台分享該張照片，「嗨，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。

即便全球反應極佳，Netflix仍未確定開拍第2季，主要是因為「航海王」每集製作費高達1700萬美元，製作成本太高，再加上演員工會至今仍在罷工，但之後還要出現其他人氣角色，包括船醫「喬巴」、船匠「佛朗基」，拍成真人版，勢必也要耗費許多特效，未來若要開拍，最快也要2年後。

「索隆」新田真劍佑是日本武打巨星「雄霸」千葉真一的兒子。（圖：Netflix提供...
「索隆」新田真劍佑是日本武打巨星「雄霸」千葉真一的兒子。（圖：Netflix提供）

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