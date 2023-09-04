「哈利波特」眾星財產比一比 亞軍令人意外

丹尼爾雷德克里夫主演「哈利波特」系列而名利雙收，目前完全可以只為興趣拍戲。（路透資料照片）

曾經在全球各地狂賣的「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影，讓主要演員們各自成了富有程度不等的財主，有好幾位其實再也不用辛苦拍戲、只要靠財產做投資，都足以舒服過完一輩子，但到底誰才是最有錢的那一位？

儘管「哈利波特」的主角們在前幾集都還是小孩，理論上很難拿到跟成年的大牌影星相當的片酬，由於一拍就是七、八集，到了後期仍有很大的漲價空間，使得扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、演妙麗的艾瑪華森 (Emma Watson)與「榮恩」魯伯葛林特(Rupert Grint)，都因此往後的人生可以不愁吃穿、財富自由。

三人中當然是戲分最重的雷德克里夫錢賺最多，據估計身家為1億1000萬元，無怪乎他擺明了現在拍戲真的只是為了角色打動他，並不需要為了生計而接些不感興趣的片子。

艾瑪華森成年後還又主演了瘋狂賣座的迪士尼 真人版「美女與野獸」(Beauty and the Beast)等片，收入也不錯，身家約8500萬元，近幾年她也幾乎不再接戲，專心過好自己的日子，讓人頗為羨慕。

艾瑪華森近幾年都沒有拍戲，卻已經財富自由。（路透資料照片）

至於三人組中最早當上爸爸的葛林特，之後比較少在好萊塢巨片中亮相，倒是和恐怖懸疑名導奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)常有合作，身家為6000萬元，絕對符合升斗小民眼中的「富豪」資格。

魯伯葛林特也是富翁一位，身家豐厚程度讓平民百姓很羨慕。（路透資料照片）