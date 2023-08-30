罷工暫歇？雀絲坦、崔佛將亮相威尼斯影展

潔西卡雀絲坦獲准出席威尼斯影展，為主演電影造勢。(歐新社資料照片)

好萊塢 演員、編劇連續罷工 ，導致大片上映卻無明星宣傳，艾美獎甚至宣布延期，還好的是潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、亞當崔佛(Adam Driver)等明星已經獲准出席威尼斯影展 ，為主演電影造勢。

報導指出，包括「法拉利」(Ferrari)男主角亞當崔佛、盧貝松(Luc Besson)電影「Dogman」主演卡賴伯蘭里瓊斯(Caleb Landry Jones)、「The Promised Land」主演麥茲米克森(Mads Mikkelsen)、「Memory」女主角潔西卡雀絲坦等人，都將出席威尼斯影展宣傳。

此外，描述「貓王」與前妻普莉希拉普里斯萊(Priscilla Presley)情史的電影「Priscilla」，相關影人也會在影展上亮相；該片由蘇菲亞柯波拉（Sophia Coppola）執導，卡莉史派尼(Cailee Spaeny)與雅各艾洛利(Jacob Elordi)分別飾演普莉希拉與貓王，將以普莉希拉的視角，講述一代歌王興衰。