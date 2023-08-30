罷工暫歇？雀絲坦、崔佛將亮相威尼斯影展
好萊塢演員、編劇連續罷工，導致大片上映卻無明星宣傳，艾美獎甚至宣布延期，還好的是潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、亞當崔佛(Adam Driver)等明星已經獲准出席威尼斯影展，為主演電影造勢。
報導指出，包括「法拉利」(Ferrari)男主角亞當崔佛、盧貝松(Luc Besson)電影「Dogman」主演卡賴伯蘭里瓊斯(Caleb Landry Jones)、「The Promised Land」主演麥茲米克森(Mads Mikkelsen)、「Memory」女主角潔西卡雀絲坦等人，都將出席威尼斯影展宣傳。
此外，描述「貓王」與前妻普莉希拉普里斯萊(Priscilla Presley)情史的電影「Priscilla」，相關影人也會在影展上亮相；該片由蘇菲亞柯波拉（Sophia Coppola）執導，卡莉史派尼(Cailee Spaeny)與雅各艾洛利(Jacob Elordi)分別飾演普莉希拉與貓王，將以普莉希拉的視角，講述一代歌王興衰。
外媒表示，因為這些電影均由非「電影電視製片人聯盟」（AMPTP）成員製作，不會受到罷工協議的影響，也是近2個月內，讓好萊塢大明星亮相的唯一機會；除了先前確定無法出席的艾瑪史東(Emma Stone)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)之外，同時身兼新片導演、男主角的布萊德利庫柏(Bradley Cooper)能否出席仍在未知數，不過華人影星梁朝偉獲頒本屆終身成就獎，舒淇也擔任本屆評審，兩位大明星皆會出席活動。
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