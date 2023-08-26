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「價格猜猜猜」主持人鮑勃巴克99歲去世 曾奪19項艾美獎

記者胡玉立／即時報導
主持熱門遊戲節目「價格猜猜猜」長達35年的影視名人人鮑勃·巴克26日去世，享年99歲。(路透)
主持熱門遊戲節目「價格猜猜猜」長達35年的影視名人人鮑勃·巴克26日去世，享年99歲。(路透)

著名電視遊戲綜藝節目主持人貝克(Bob Barker)26日去世，享壽99歲。貝克的電視生涯長達半世紀，他主持熱門遊戲節目「價格猜猜猜」(The Price Is Right)長達35年，也是一位堅定的動物權利倡議者。

貝克從1972年到2007年擔任「價格猜猜猜」電視節目主持人，贏得19項艾美獎；在1996年熱門喜劇電影「高爾夫球也瘋狂」(Happy Gilmore)中扮演自己、痛毆由亞當山德勒(Adam Sandler)飾演的主角，表現也相當受人喜愛。

「價格猜猜猜」是美國電視史上播出時間最長的遊戲節目，由貝克主持的集數總計達6586集。貝克曾於2013年重返該節目，慶祝自己90歲生日，並在2015年再次參與該節目愚人節特集。

貝克以支持動物權利事業聞名，一直為此志業奮鬥到90多歲。他捐贈鉅資支持動物權利，其中包括捐贈500萬元購買一艘以他為名的500噸船隻，由海洋守護者協會(Sea Shepherd Conservation Society)運營，目的是阻止日本捕鯨船捕殺南極洲附近的鯨魚。

貝克在主持「價格猜猜猜」的最後幾集，敦促觀眾為他們的寵物進行絕育手術，以控制動物數量；他並成立基金會來補貼這種做法。他也公開反對動物園、牛仔競技表演和馬戲團等虐待動物的表演方式。

貝克在1979年開始吃素。他也曾長期擔任美國小姐和環球小姐選美比賽主持人，但由於選美官員拒絕停止讓參賽者穿著皮草大衣，貝克遂在1987年辭去選美主持人職務。

貝克1923年12月12日出生於華盛頓州達靈頓，並在當地開始廣播生涯。1956年，他受聘為國家廣播公司(NBC)主持廣播問答節目「真相還是後果」(Truth or Consequences)電視版，一直到1975年為止。貝克的妻子桃樂絲(Dorothy)1981年因癌症去世，他沒有再婚。

艾美獎 癌症 動物園

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