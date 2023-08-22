好萊塢演員罷工邁向40天 DC男星力挺 坦言不知何時落幕

「社群網戰」、「蝙蝠俠對超人」傑西艾森柏格力挺演員工會罷工，但坦言也不清楚何時才會結束。（圖：華納兄弟提供）

好萊塢 演員、編劇面對長年薪資不對等，再加上串流崛起，收入卻沒有提升，編劇工會已於今年5月罷工 ，演員工會則在7月罷工，導致好萊塢的黃金暑假檔期面臨宣傳斷炊，一連像是「幽靈公館」、「藍甲蟲」以及「巨齒鯊2」這類斥資1億美金高成本的大片，另有外界高度注目的「GT：跨界玩家」等電影，演員皆無法亮相宣傳。曾演過「社群網戰」、「蝙蝠俠對超人：正義曙光」的男星傑西艾森柏格，雖然力挺演員工會，但他同時坦言還看不到終點。

演員工會罷工已來到第40天，迄今仍未看見任何曙光，艾美獎 被迫延期，威尼斯影展目前也傳出僅有亞當崔佛等少數演員被放行可以前往威尼斯宣傳電影，後續要上映的「私刑教育3」、「威尼斯魅影謀殺案」皆是仰賴丹佐華盛頓、肯尼斯布萊納以及楊紫瓊等明星名氣宣傳的電影，目前在演員工會罷工風潮之下，仍以導演、編劇等幕後工作者代打宣傳，只是「威尼斯魅影謀殺案」因為導演與男主角都是肯尼斯布萊納，讓該片現今只能多發影片花絮素材而已。

此外，「星際大戰」全新影集「亞蘇卡」是系列作的超人氣角色，女性絕地武士「亞蘇卡」的個人影集，並由蘿莎瑞道森主演，亞蘇卡不僅早在動畫系列發光發熱，後續更登上「曼達洛人」等影集，這次影集也是硬漢男星雷史蒂文森的遺作，原本可以是蘿莎首度主演宣傳這部大作的好機會，也能讓眾多演員公開在首映會上緬懷雷史蒂文森，但迄今僅能在IG、推特上向這位男星致意。