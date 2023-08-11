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美國片在台拍攝被嫌離真正的台北太遠 網友誤會了？

記者蘇詠智／即時報導
蔣偉文（左）與高伊玲在「愛在台北」演女主角的爸媽。（取材自YouTube）
蔣偉文（左）與高伊玲在「愛在台北」演女主角的爸媽。（取材自YouTube）

尚未登陸台灣的美國影音平台Paramount+，本周要推出曾在台拍攝的新片「愛在台北」（直譯），雖然台灣暫時還看不到，已經引起網友討論，不少人覺得從預告片看來，仍然很不像台北人的真實生活面貌，卻忽略了片中主角，本來就設定成從小在美國長大、對於台灣並沒有深刻了解的移民後代。

「愛在台北」描述女主角在父母安排下到台北，參加「海外青年暑期返國研習團」，學習傳統文化，除了更了解父母的故鄉，也發生了羅曼蒂克的插曲，由「沙贊」羅斯巴特勒、「舞出新方向」廖艾莉等歐美亞裔演員主演，Janet、李淳也參與演出，蔣偉文與高伊玲則飾演廖艾莉的爸媽，導演是「一頁台北」陳駿霖。片中的主場景是淡水將捷鬱金香酒店，其他包括圓山飯店、台北101、台北車站旁天橋等也都入鏡，但這些都還沒能讓挑剔的網友滿意。

有人諷刺預告裡一群人在戶外練棍法活像「花木蘭」，或是嫌裡面包水餃、練書法等畫面失真，認為現代台北人的生活早就沒有這些東西，可是劇情描述主角們來台學習中華文化，如果在課程中出現以上畫面，不至於不合理，而且這應該也不會被認為是台北人的日常生活，況且水餃、書法並沒有在今日的台北消失。

也有人酸劇組會不會到了台北發現只有一堆鐵皮屋可以拍，其實導演陳駿霖都拍過「一頁台北」、「初戀慢半拍」等台灣電影，對於台北的樣貌，不可能一無所知，雖然片子拍攝是在疫情期間，他還是想辦法拍出華麗、浪漫的感覺。只能說台北要呈現在歐美觀眾眼前，網友期望深難免雞蛋裡挑骨頭，也許等到片子正式上架後，一些爭議點就能釐清。

「愛在台北」在淡水的大飯店拍攝的練功畫面被形容像「花木蘭」。（取材自YouTub...
「愛在台北」在淡水的大飯店拍攝的練功畫面被形容像「花木蘭」。（取材自YouTube）
雀兒喜張（左起）、廖艾莉、羅斯巴特勒是「愛在台北」的主角。（取材自imdb）
雀兒喜張（左起）、廖艾莉、羅斯巴特勒是「愛在台北」的主角。（取材自imdb）

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