布裘和解現曙光？ 3子女盼裘莉收手
布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚鬧到快滿7年，兩人的三個養子女都已成年，親生的三個孩子中，大女兒喜蘿也已經17歲、很快就要獨立自主，外界都認為他倆似乎該鳴金收兵，其實布萊德彼特一開始也沒有要和裘莉僵持的意思，無奈裘莉堅持要獨自擁有小孩監護權，死都不肯鬆手。
近日歐美媒體稱布裘的糾紛焦點之一、法國酒莊的股份買賣問題，雙方同意展開協調，裘莉甚至願意參與和解討論，看起來戰火已在慢慢平息中。
布裘婚變之後，小孩大都和裘莉住在一起，她一度使計壓縮小布與小孩相處的時間，想為自己製造有利的條件，逼得小布尋求法律途徑，反制裘莉的行為，因而他和三個年紀較養子女們年輕的親生子女，相處時光遠比外界以為的多，彼此關係亦比大家想像中好很多。
裘莉當然是不太願意接受這個事實，發現喜蘿、諾克斯、薇薇安這三姊弟都喜歡他們的爸爸，就很難壓住怒火，孩子們則希望她趁早跟父親斷乾淨，彼此都能開始新的生活，裘莉偏偏執迷不悟。
布萊德彼特自從與年輕一截的小女友伊妮絲迪拉蒙Ines de Ramon交往後，心情明顯好轉，看來容光煥發，也不再強求一定要跟小孩多相處到什麼程度，就算只是默默支持他們，沒有辦法很常碰面，他也可以接受。感覺上，一直拋不開怨恨的裘莉，才是比較不開心的那個人。
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