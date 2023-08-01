布裘和解現曙光？ 3子女盼裘莉收手

安琪莉娜裘莉無法真正放下婚變的憤怒。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）離婚鬧到快滿7年，兩人的三個養子女都已成年，親生的三個孩子中，大女兒喜蘿也已經17歲、很快就要獨立自主，外界都認為他倆似乎該鳴金收兵，其實布萊德彼特一開始也沒有要和裘莉僵持的意思，無奈裘莉堅持要獨自擁有小孩監護權，死都不肯鬆手。

近日歐美媒體稱布裘的糾紛焦點之一、法國酒莊的股份買賣問題，雙方同意展開協調，裘莉甚至願意參與和解討論，看起來戰火已在慢慢平息中。

布裘婚變之後，小孩大都和裘莉住在一起，她一度使計壓縮小布 與小孩相處的時間，想為自己製造有利的條件，逼得小布尋求法律途徑，反制裘莉的行為，因而他和三個年紀較養子女們年輕的親生子女，相處時光遠比外界以為的多，彼此關係亦比大家想像中好很多。

布萊德彼特近來狀況很好，心情也不錯。（歐新社資料照片）

裘莉當然是不太願意接受這個事實，發現喜蘿、諾克斯、薇薇安這三姊弟都喜歡他們的爸爸，就很難壓住怒火，孩子們則希望她趁早跟父親斷乾淨，彼此都能開始新的生活，裘莉偏偏執迷不悟。