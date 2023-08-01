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熱心幫戴蒙挽救婚姻？ 翹臀珍暗藏私心

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛洛佩茲（左）常被怪罪對班艾佛列克控制很嚴，讓他失去男子氣概。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）常被怪罪對班艾佛列克控制很嚴，讓他失去男子氣概。（路透資料照片）

過往是好萊塢最知名「超級好哥兒們」的麥特戴蒙（Matt Damon）、班艾佛列克（Ben Affleck），在班與舊愛珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）復合又結婚之後，沒有像以前一樣常膩在一起，外界懷疑「控制狂」珍妮佛讓麥特與班變得疏遠，稱她怕自己管不動老公，又擔心班在麥特面前吐婚姻生活的苦水會讓自個兒看來像「壞人」，結果近日歐美媒體紛紛報導，班與珍一起幫助麥特挽回將要破裂的婚姻，麥特與班的交情沒有變淡，看來也像是一段溫馨感人的佳話，只是背後恐怕有外人不知道的真相。

麥特戴蒙的妻子露琪安娜並非演藝人員，兩人結婚18年，鮮少傳出婚姻有狀況，不過在班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲介入前，竟然已到了快要一拍兩散的地步，班告訴麥特，是夫妻間的心理療程，維繫住自己和珍妮佛的婚姻，要麥特趕快帶露琪安娜一起去諮詢，麥特的婚變危機才終於解除，又能和露琪安娜找回昔日的熱情。然而，班幫助麥特是理所當然，珍妮佛也這麼熱心，就真的有玄機了。

歐美八卦刊物稱珍妮佛洛佩茲是希望麥特戴蒙和太座重燃愛火，可以把更多心思放在經營婚姻上，就不會太常有機會跟班艾佛列克混在一起，做一些兄弟們會做但容易讓她不爽的活動，要不然她才沒興趣管麥特戴蒙的家務事。不過幫助別人畢竟是好事一件，原本她與麥特之間多少還有點隔閡，現在據稱距離拉近了不少。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

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