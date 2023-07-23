芭比+奧本海默迷因發威 北美周末票房創4年最高

電影「Barbie芭比」（Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer）同時上映，由於兩部電影風格差異極大，形成網路迷因，也帶動票房。圖為加州一名影迷穿著兩部電影名稱和在一起的「芭本海默」衣服。（Getty Images）

「Barbie芭比 」（Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer）兩部新上映電影的領軍下，北美周末票房收入較去年同期翻了一倍達到約3.02億美元，創下四年來最高紀錄。

據Comscore統計，華納兄弟公司推出的「Barbie芭比」票房總額達1.55億美元，成為美國和加拿大電影院 周末票房最高的電影，不僅如此，還超過4月的「超級瑪利歐兄弟」的1.46億美元，成為今年上映首周末最賣座的電影。克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）導演的「奧本海默」上映頭一個周末帶進8050萬美元的票房。

據估計，超過20萬名電影觀眾一口氣在同一天看了這兩部新電影，實現所謂「芭本海默」（Barbenheimer）現象，也讓電影院締造2019年4月「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）首映以來最佳的周末票房。

Boxoffice Pro原本即估計，由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導，由瑪格羅比主演「Barbie芭比」在美國本地首映可拿下1.4億到1.75億美元的票房收入。華納兄弟表示，「Barbie芭比」在國際市場也締造1.82億美元的票房。

華納兄弟公司推出的「Barbie芭比」成為今年北美上映首周末最賣座的電影。（美聯社）

「Barbie芭比」揶揄芭比娃娃的歷史，也著眼於對她不現實身材和物化本質的批評。劇中芭比角色從玩具製造商美泰兒（Mattel）創造的完美世界中逃脫，影響真實的世界的人。

「Barbie芭比」經過大力宣傳，包括在加州 馬里布打造了一個真人比例的夢幻屋，並在電影內擺放了巨大的粉紅色盒子供粉絲拍照。不少成年在內的影迷還穿著粉色服裝或扮成電影角色到場。

「電影觀眾行銷」一書的作者指出， 雷恩葛斯林（Ryan Gosling）在電影中飾演芭比的男友肯尼，為電影注入了喜劇元素，對那些本來不喜歡時裝娃娃的觀眾而言，可能更容易引起共鳴。這種風格也可以在預告片和宣傳活動中看到。他說：「肯尼的行銷搞笑極了。」