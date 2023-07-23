小班傳跟前妻再合作 翹臀珍百般刁難？

珍妮佛嘉納（右）與班艾佛列克這對昔日的伴侶，被傳可能要再合作。（路透資料照片）

漫威大片「死侍3」（Deadpool 3）除了找回珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）再扮幻影殺手外，更傳在片中與這角色有段情的夜魔俠也將回歸，並且找來當年和她一起合演的前夫班艾佛列克 （Ben Affleck）客串，那時兩人就是因為在片中有感情戲，拍到假戲真做，才會展開交往，還結婚生了兩女一子。

儘管珍妮佛嘉納目前和男友約翰米勒（John Miller）關係很穩定，一直被外界預測有機會步上結婚禮堂，班艾佛列克的現任妻子珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez），還是對這個可能的合作計畫相當警覺，就怕他們若真的再攜手，瞬間舊情復燃，那就非常不妙，被傳已經開出很多條件，嚴防班艾佛列克與珍妮佛嘉納擦槍走火。

眾所周知，珍妮佛洛佩茲就是個控制狂，各大八卦 刊物早就稱她婚後把班艾佛列克管得死死，才會出現班與她在公眾場合現身時常是一臉疲憊、充滿無奈的模樣，還形容班在她面前根本沒有大丈夫的霸氣，完全像被馴服的小貓。珍妮佛洛佩茲心知班艾佛列克好幾段感情都是假戲真做，包括跟她以及珍妮佛嘉納，何況「夜魔俠」正是當初班與珍妮佛嘉納拍到發生感情的關鍵，怎麼能冒他們有可能再擦出愛火的風險？

「Woman's Day」雜誌稱她在一堆嚴格規定之下，還想再加一條：她可以24小時無預警突擊片場探班，才能嚇阻他們趁她不在暗通款曲的機會。此外，班艾佛列克與珍妮佛嘉納不能在上片時配對組合做訪問、拍照，下了戲之後也不能一起和工作人員、其他演員有任何社交上的共同活動，每天收工之後，班就得趕快回家。

看起來，珍妮佛洛佩茲還是不肯放鬆對班艾佛列克的嚴管，班還能忍受到何時，這也是外界相當好奇的。