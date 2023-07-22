珍柏金人生兩面：聲援西藏的柏金包、日本311賑災感謝狀

珍柏金最令世人欽佩的，或許是柏金在人權與社會議題上的身體力行。兩張柏金的照片，分別是2008年她抱著與眾不同的柏金包，上面貼有聲援西藏的雪山獅子旗；另一張則是2013年日本頒發給柏金的表彰狀，感謝柏金為311震災的付出。（路透、Getty Images）

長居法國的英國籍傳奇女星珍柏金（Jane Birkin），在2023年7月16日於巴黎住宅中去世，享壽76歲。珍柏金作為1960年代發跡的時尚偶像，精品愛馬仕還以她命名了「柏金包」（Birkin Bag）系列，不過或許最令世人欽佩的，是柏金在人權與社會議題上的身體力行。兩張柏金的照片，分別是2008年她抱著與眾不同的柏金包，上面貼有聲援西藏的雪山獅子旗；另一張則是2013年日本 頒發給柏金的表彰狀，感謝柏金為311震災的付出。

珍柏金1946年出身於英國倫敦，60年代演出「春光乍現」（Blowup）而轟動影壇，性感、大膽開放的作風，也成為柏金早年席捲歐美的個人特色。多才多藝、影歌雙棲的柏金，長年以來積極參與人權倡議活動，她為女性和LGBT議題捍衛發聲，也無懼政治壓力，聲援西藏人權、緬甸 民主精神領袖翁山蘇姬 。

2008年時，北京奧運的火炬傳到法國，當時有倡議團體在法國聲援西藏（圖博），行列之中就包括了柏金。她手持自己的黑色柏金包，出現在法國總統官邸愛麗舍宮前，特別的是包包上面貼著斗大的、象徵西藏獨立的雪山獅子旗貼紙，明確表示自己聲援西藏的立場。

比起一般人對精品柏金包小心翼翼，柏金在記者採訪的過程中，則是隨興放在地上，似乎也表現了柏金自己的率性。然而聲援西藏的舉動，當然惹怒了中國，立刻被列入拒簽入境名單中。當年柏金原本籌備將飛往上海舉行「甘斯布交響樂」（Gainsbourg symphonique）演唱會，也被中國拒絕簽證而取消。

微妙的是，事隔15年，珍柏金逝世消息傳出後，中國微博也出現了不少悼念柏金的貼文；而到今時今日，中國精品消費者對柏金包的需求仍然強勁。在西藏議題事涉敏感、資訊封鎖之下，現今許多中國人恐怕不曉得柏金這段「辱華」封殺的過往。

比起一般人對精品柏金包小心翼翼，柏金在被記者採訪的過程中，則是隨興地放置於地板。當時引發爭議的是這個柏金包上頭貼著斗大的、象徵西藏獨立的雪山獅子旗貼紙。（路透）

珍柏金優雅和空靈的氣質，常常是時尚品牌的設計靈感。1981年，在一班從巴黎飛往倫敦的航班，剛生下女兒的珍柏金手忙腳亂、隨身物品從打翻的竹籃編織包中掉滿地。恰巧隔壁坐著愛馬仕總裁杜馬（Jean-Louis Dumas），珍柏金便對他談起女性對大型手提袋的需求——可裝下奶瓶與尿布的大型包包——杜馬也順手在飛機嘔吐袋上畫出草稿圖。自此，柏金包的構思在三萬英呎的高空上誕生，並以她的姓「柏金」（Birkin）命名。時至今日，柏金包仍是愛馬仕最熱賣、也是最昂貴的奢侈品包款。

不過珍柏金自己一生擁有的柏金包不超過10個，習慣「物盡其用」的她一次也只使用一個鉑金包，甚至用到幾乎全部壞掉才願意更換。她也常在柏金包上放上象徵性的裝飾——包括最知名的雪山獅子旗。

愛馬仕以珍柏金的名字命名包款後，每年都會支付她大筆版稅，珍柏金則將版稅和用不到的柏金包捐助給慈善機構。2008年，她曾在日本錄製節目「SMAPxSMAP」時展示自己使用超過20年以上的柏金包。她在節目中提及，自己擁有的第一個柏金包，已經在台灣1999年921大地震後，以賑災為名義捐出義賣。

2011年3月11日的東日本大震災，柏金得知後也立刻飛往日本，並開始舉辦街頭演唱、與日本音樂家合作舉辦慈善音樂會，為地震賑災籌措捐款。2012年後，她再度回到重災區宮城縣南三陸町，加入由當地散文作家村上香住子發起的「Amaproject」計畫，協助倖存婦女透過製作製作手工藝重建生活。2013年12月12日，珍柏金的大女兒凱特巴莉（Kate Barry）不幸離世，她曾經陪伴的這群日本婦女一起摺出上千隻紙鶴贈予珍柏金，希望能陪她度過悲痛的時刻。珍柏金收到紙鶴時感動不已，她說道：

「失去自己的女兒同時，我想到了這群也失去了自己孩子的人。」

（Getty Images）

感念柏金替震災付出的用心，2013年11月14日，時任外務大臣的岸田文雄，頒發感謝狀給柏金。在2021年311震災10週年之際，柏金也回憶起當年的日本震災經歷：

「當年每一個人都盡全力在幫助人， 我只是非常幸運可以抵達日本，為許多（無法抵達現場）的人表達掛念之心。」

珍柏金也盡心盡力聲援被政治迫害的人，2008年12月17日，珍柏金在巴黎抗議要求緬甸政府釋放民主精神領袖翁山蘇姬和其他政治犯。為了聲援翁山蘇姬，她與法國知名作曲家Franck Eulry共同製作一首歌曲「翁山蘇姬」，將其獻給這位為了緬甸民主而受到嚴重壓迫的領導人。

這首「翁山蘇姬」由珍柏金作詞、Franck Eulry作曲，旋律和歌詞頗為沈重。作品談及翁山蘇姬受到的折磨、民主運動「88起義」，也描寫因衝突死去的僧侶、逼近人民的戰車、哭泣的童兵，以及酷刑與毒品交易。MV則由國際特赦組織美國分會製作發布，輪播著翁山蘇姬及在緬甸戰亂中人民受到軍政府打壓、追殺及虐待的畫面。珍柏金曾在一場音樂節演唱完這首歌後對觀眾說：

「我這一生都不會停止唱這首歌，我會唱到緬甸局勢出現變化的那一天為止」

珍柏金的後半餘生以無懼的倡議作結，回頭看早年也以前衛率性作風為名。1966年，20歲的她拍攝電影作品「春光乍現」（Blowup）時全裸上陣，挑戰當時的電影審查制度，引發爭議。但因亮麗演技讓不會說法文的她拿到了知名法國電影「口號」（Slogan）的女主角，更靠著和一口好歌喉獲得到法國演唱的機會。

1969年，他與同劇男主角、也是後來的丈夫賽甘斯布（Serge Gainsbourg）合唱歌曲〈Je t'aime...moi non plus〉（我愛你，我也不愛你），內容描寫性愛、愛及恨，歌詞露骨而被法國等多國掀起禁播潮，還受到梵蒂岡的譴責。不過即便充滿爭議，珍柏金的大膽風格和藝術家氣息，隨著一件件作品席捲歐洲，更被譽為「最受法國喜愛的英國人」。

7月16日珍柏金離世，在法國人心中，珍柏金的離開象徵著一個世代的逝去，許多知名人物都紛紛發文悼念這位傳奇女星。巴黎市長安妮．伊達戈（Anne Hidalgo）推文哀悼，「我們永遠不會忘記她的歌曲、她的笑聲、以及她無與倫比的口音，這些都將會永遠陪伴著我們。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更說，

「珍柏金體現了自由，不只唱出法語中最美的歌詞，還是一位真正的藝術家，她留在人們心中的是一個個令人難忘的旋律和畫面。」