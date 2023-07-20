「水行俠2」傳3度重拍 班艾佛列克客串可能全刪

傑森摩莫亞(右)主演「水行俠2」傳出班艾佛列克客串場面可能全刪。(取材自Instagram)

年度大片「水行俠2」(Aquaman and the Lost Kingdom 2)將於年底上映，由於2018年上映的首集曾在全球締造11.4億美元的佳績，續集會如何拍也引發外界好奇，受到疫情 、不斷重拍影響，讓「水行俠2」遲遲無法與觀眾見面，近期傳出3度重拍，外媒更報導原本加入客串的「蝙蝠俠」班艾佛列克 (（Ben Affleck）)戲分也已經全刪，原因是希望讓「水行俠」的故事變得獨立，不要刻意與其他DC英雄做連結。

根據「好萊塢 報導者」指出，「水行俠2」今年迎來3度重拍，該片為了因應DC影業的政策變化而不斷改變，原本讓「蝙蝠俠」班艾佛列克以及在「閃電俠」登場的「前任蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）都有一些戲份，DC影業前任執行長濱田沃特更一度希望米高基頓版「蝙蝠俠」會成為DC電影宇宙「尼克福瑞」的角色，可以在不同電影裡面過度，並成為眾多英雄的導師，但當米高基頓登場的「蝙蝠女孩」被取消上映之後，米高基頓其他演出也受到不少影響。