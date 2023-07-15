我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

白宮毒品、秦剛神隱 美中同時上演兩大荒唐怪事

班艾佛列克、麥特戴蒙兄弟情生變 都怪珍妮佛洛佩茲？

記者蘇詠智／即時報導
麥特戴蒙（左）與班艾佛列克過去曾是好萊塢著名的超級好哥兒們。（路透資料照片）
麥特戴蒙（左）與班艾佛列克過去曾是好萊塢著名的超級好哥兒們。（路透資料照片）

班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）去年在拉斯維加斯秘密結婚，到現在快滿一周年，雖然撐過一堆八卦刊物的看衰，但卻被傳珍妮佛嚴控他的生活，尤其討厭他和男性友人們輕鬆尋樂，連幾十年交情的好哥兒們麥特戴蒙(Matt Damon)也受不了，近年來與「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)友誼迅速升溫，前不久還帶著一家大小跟克里斯還有他的弟弟連恩（Liam Hemsworth）一起度假，原本為人稱羨的深厚兄弟情，就在班珍婚後徹底改變。

在好萊塢大牌男星之間，能夠從小時候到現在都維持不錯交情的，除了「花天酒地」路線的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和陶比麥奎爾(Tobey Maguire)外，就是會一起合作寫劇本、拍片的麥特戴蒙和班艾佛列克，過去班不管和誰談戀愛甚至是與珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）結婚共組家庭，麥特戴蒙與他的情誼都沒有太大改變，可是珍妮佛洛佩茲是個超級控制狂，認為班還有很大的潛力可以再更上一層樓，一心想把他們之間的婚姻打造成類似過去「布萊德彼特與安琪莉娜裘莉」那樣的天王天后婚，希望班能夠對演藝事業上更積極，那些兄弟之間的輕鬆時光在她看來沒有意義又浪費時間，況且她不知道班在男性友人面前會怎麼講她，愈想愈覺得不舒服，乾脆想辦法從中介入，讓他們相處機會愈少愈好。

於是各方觀察到，麥特戴蒙在過去的疫情期間，和克里斯漢斯沃相處的機會更多，不只願意專程跑澳洲去客串「雷神索爾：愛與雷霆」，還在那邊跟克里斯等一大群人開白衣主題派對，甚至鬧到因為過度群聚、提高疫情散布風險而上了媒體版面，近來不但與克里斯一家人還玩在一起，連克里斯的弟弟連恩也加入，彼此的交情變得更深。

對此，八卦刊物又有話說，表示珍妮佛洛佩茲「妻管嚴」到了班艾佛列克根本無力抵抗、任憑她擺布的程度，有如被她吃得死死的小男人，才會陪著她出席一堆自己不感興趣、譬如葛萊美獎頒獎典禮之類的場合，眼底的疲憊與表情的不耐都難以遮掩。當然，珍妮佛洛佩茲對這些爆料完全懶得回應。

麥特戴蒙（左）與克里斯漢斯沃（中）的友誼近年來迅速加溫。(取材自Instagra...
麥特戴蒙（左）與克里斯漢斯沃（中）的友誼近年來迅速加溫。(取材自Instagram)
八卦刊物一直稱班艾佛列克（左）被珍妮佛洛佩茲嚴格控管，不敢反抗。（路透資料照片）
八卦刊物一直稱班艾佛列克（左）被珍妮佛洛佩茲嚴格控管，不敢反抗。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 疫情

上一則

蔡徐坤新加坡開唱 粉嗆「多大點事」力挺… 網批：打胎都不算大事

延伸閱讀

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將
加州社區大學 目標提高畢業率

加州社區大學 目標提高畢業率
洛佩茲慶父親節 出賣老公胴體網瘋狂

洛佩茲慶父親節 出賣老公胴體網瘋狂
珍妮佛洛佩茲慶父親節 竟出賣老公班艾佛列克的胴體

珍妮佛洛佩茲慶父親節 竟出賣老公班艾佛列克的胴體

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊