否認性侵指控 凱文史貝西自稱大情聖

好萊塢男星凱文史貝西被控性侵，他在英國倫敦站上證人席時自稱是「大情聖」。(美聯社)

好萊塢 男星凱文史貝西（Kevin Spacey）被控性侵 ，他日前在英國倫敦站上證人席時自稱是「大情聖」，但否認有過任何「具攻擊性」的行為。

倫敦南華克刑事法院稍早聽取四名男子證詞，他們指控凱文史貝西在2001年到2013年間犯下性侵罪行。

因電影「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）和「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲得奧斯卡 金像獎肯定的美國演員凱文史貝西，則對所有指控一概否認。

其中一名原告指控凱文史貝西多次攻擊他，有一次在他開車載凱文史貝西去參加派對時，凱文史貝西抓住他，讓他差點就要「衝出道路外」。

凱文史貝西在作證時坦承觸摸了那名男子，但稱「那並非在使用暴力、具攻擊性、會讓人痛苦的情況下發生」。

穿著深色西裝、戴著眼鏡的凱文史貝西告訴陪審團說：「那是很溫柔的……，而且，就我來看，是很浪漫的。」凱文史貝西形容自己是「大情聖」，並聲稱兩人之間有曖昧。

凱文史貝西表示，在遭到指控後，他感到十分「崩潰」，並稱自己覺得像是「被從背後捅了一刀」。

另一名原告作證指控凱文史貝西在倫敦西區一家劇院的活動中對他說了些粗鄙的話，並抓了他的胯下。凱文史貝西否認有這樣的事發生，並稱那真的「太誇張」了。

凱文史貝西說：「我從沒說過那些他聲稱的話，我一生當中絕對不會，也絕對沒有對人講過那些話。」

他也表示，他看了原告的照片，但不認得照片中的人。