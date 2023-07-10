我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

海莉首度回應緋聞 阿湯被發「叔叔卡」

記者蘇詠智╱綜合報導
海莉艾特沃(右)表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。(路透資料照片)
海莉艾特沃(右)表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。(路透資料照片)

「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One)上映了，女主角海莉艾特沃(Hayley Atwell)排名只在湯姆克魯斯(Tom Cruise)之下，且傳出兩人戲假情真，海莉近日受訪，直接打槍這段花邊：「他（湯姆克魯斯）對我來說就像個叔叔，被傳交往很奇怪，也很下流。」

英國媒體一直盛傳海莉和阿湯三年前就在片場擦出愛的火花，海莉也常出入他在倫敦的落腳處，中間一度分手，去年海莉在「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)首映典禮上出現，被傳「再次給彼此一個機會」，可惜仍以分手做收。

海莉今年4月宣布和音樂製作人奈德沃夫岡凱利(Ned Wolfgang Kelly)訂婚後，與阿湯的傳聞基本上就已經成為過眼雲煙，但她還是對此很有意見：「為什麼我會被傳和合作夥伴有感情關係？真的讓人很不舒服。」

她還透露曾經跟阿湯提過這些，他只回答：「你很確定知道自己是什麼樣的人，這是唯一要緊的事情。如果你夠正直、知道自己的道德標準在哪裡，別人怎麼看你就根本都不重要。」

這是海莉與阿湯被傳緋聞二、三年來難得正面回應此事，結果阿湯不只被發「好人卡」，更是拿到進階版的「叔叔卡」，好在他忙著拍戲、宣傳，感情生活並不占最優先順位。

湯姆克魯斯 緋聞

上一則

蔡徐坤性醜聞大翻盤 女網友認報假料 反咬狗仔

下一則

想推翻遺囑？李玟老公Bruce被爆找律師爭產

延伸閱讀

湯姆克魯斯情何以堪？前緋聞女友竟稱他「像我的叔叔」

湯姆克魯斯情何以堪？前緋聞女友竟稱他「像我的叔叔」
不可能的任務7創爛番茄98%新鮮度 阿湯哥寫新紀錄

不可能的任務7創爛番茄98%新鮮度 阿湯哥寫新紀錄
財富、名聲都有了 湯姆克魯斯只缺愛 渴望找另一半？

財富、名聲都有了 湯姆克魯斯只缺愛 渴望找另一半？
湯姆克魯斯買票拯救好萊塢 「小丑女」響應號召加入

湯姆克魯斯買票拯救好萊塢 「小丑女」響應號召加入

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55
李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce年初傳出婚變。(圖摘自微博)

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

2023-07-05 10:20

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇