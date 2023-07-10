海莉首度回應緋聞 阿湯被發「叔叔卡」

海莉艾特沃(右)表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。(路透資料照片)

「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One)上映了，女主角海莉艾特沃(Hayley Atwell)排名只在湯姆克魯斯 (Tom Cruise)之下，且傳出兩人戲假情真，海莉近日受訪，直接打槍這段花邊：「他（湯姆克魯斯）對我來說就像個叔叔，被傳交往很奇怪，也很下流。」

英國媒體一直盛傳海莉和阿湯三年前就在片場擦出愛的火花，海莉也常出入他在倫敦的落腳處，中間一度分手，去年海莉在「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)首映典禮上出現，被傳「再次給彼此一個機會」，可惜仍以分手做收。

海莉今年4月宣布和音樂製作人奈德沃夫岡凱利(Ned Wolfgang Kelly)訂婚後，與阿湯的傳聞基本上就已經成為過眼雲煙，但她還是對此很有意見：「為什麼我會被傳和合作夥伴有感情關係？真的讓人很不舒服。」

她還透露曾經跟阿湯提過這些，他只回答：「你很確定知道自己是什麼樣的人，這是唯一要緊的事情。如果你夠正直、知道自己的道德標準在哪裡，別人怎麼看你就根本都不重要。」

這是海莉與阿湯被傳緋聞 二、三年來難得正面回應此事，結果阿湯不只被發「好人卡」，更是拿到進階版的「叔叔卡」，好在他忙著拍戲、宣傳，感情生活並不占最優先順位。