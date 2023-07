漫威電影討厭榜 布麗拉森驚奇隊長排第1

美國50州有將近一半的州,最討厭的漫威英雄片都是「驚奇隊長」。(取材自IMDb)

漫威 英雄電影中最不討美國觀眾喜愛的是哪一部?根據社群文章上負面字眼或是標註等的分析,發現全美50州有高達23州都最討厭「驚奇隊長」(Captain Marvel),遠遠超過只有7州人討厭的「永恆族」(Eternals),和6州人不愛的「黑寡婦」,剛好這幾部片不是女性為主角就是女導演執導,這樣的結果頗為耐人尋味。

一般大眾印象中,漫威這兩階段的影片成績遠不如之前的作品,偏偏「驚奇隊長」是在疫情前、漫威英雄片還在全盛時期的作品,有可能和女主角布麗拉森(Brie Larson)鮮明的女性主義立場招來一堆男性漫畫迷的反感有關係。

至於其他上榜的影片,還有4州的人最不喜歡「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)則有3個州的人們最不中意,最早期的「無敵浩克」(The Incredible Hulk)在美國也有3個州的人最不愛,還有兩個州的人最反感「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder),至於「鋼鐵人3」(Iron Man 3)和「雷神索爾2:黑暗世界」(Thor:The Dark World)則分別有1個州的人最看不順眼。

「雷神索爾:愛與雷霆」也名列美國人討厭的漫威英雄片之一。(取材自IMDb)

從這些結果顯示,「雷神索爾」系列是走鐘比例最高的漫威英雄電影,四集中有兩集被認為很差,都拍了三集的「鋼鐵人」和「蟻人」(Ant-Man)都在第三集時踩到地雷,「復仇者聯盟 」(The Avengers)的重要英雄又有個人系列的只有「美國隊長」(Captain America)平均成績最優。