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漫威電影討厭榜 布麗拉森驚奇隊長排第1

記者蘇詠智╱綜合報導
美國50州有將近一半的州，最討厭的漫威英雄片都是「驚奇隊長」。(取材自IMDb)
美國50州有將近一半的州，最討厭的漫威英雄片都是「驚奇隊長」。(取材自IMDb)

漫威英雄電影中最不討美國觀眾喜愛的是哪一部？根據社群文章上負面字眼或是標註等的分析，發現全美50州有高達23州都最討厭「驚奇隊長」(Captain Marvel)，遠遠超過只有7州人討厭的「永恆族」(Eternals)，和6州人不愛的「黑寡婦」，剛好這幾部片不是女性為主角就是女導演執導，這樣的結果頗為耐人尋味。

一般大眾印象中，漫威這兩階段的影片成績遠不如之前的作品，偏偏「驚奇隊長」是在疫情前、漫威英雄片還在全盛時期的作品，有可能和女主角布麗拉森(Brie Larson)鮮明的女性主義立場招來一堆男性漫畫迷的反感有關係。

至於其他上榜的影片，還有4州的人最不喜歡「奇異博士2：失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)則有3個州的人們最不中意，最早期的「無敵浩克」(The Incredible Hulk)在美國也有3個州的人最不愛，還有兩個州的人最反感「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)，至於「鋼鐵人3」(Iron Man 3)和「雷神索爾2：黑暗世界」(Thor:The Dark World)則分別有1個州的人最看不順眼。

「雷神索爾：愛與雷霆」也名列美國人討厭的漫威英雄片之一。(取材自IMDb)
「雷神索爾：愛與雷霆」也名列美國人討厭的漫威英雄片之一。(取材自IMDb)

從這些結果顯示，「雷神索爾」系列是走鐘比例最高的漫威英雄電影，四集中有兩集被認為很差，都拍了三集的「鋼鐵人」和「蟻人」(Ant-Man)都在第三集時踩到地雷，「復仇者聯盟」(The Avengers)的重要英雄又有個人系列的只有「美國隊長」(Captain America)平均成績最優。

而漫威最近兩階段的電影，完全沒有哪一州人最討厭的，就是「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)以及上片前被華人觀眾質疑到不行的「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)，也難怪男主角劉思慕透露，「尚氣」續集已在籌備中。

「尚氣與十環傳奇」反而是漫威電影中，比較不讓美國人厭惡的一部。(取材自IMDb)
「尚氣與十環傳奇」反而是漫威電影中，比較不讓美國人厭惡的一部。(取材自IMDb)

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