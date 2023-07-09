湯姆克魯斯情何以堪？前緋聞女友竟稱他「像我的叔叔」

海莉艾特沃（右）表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）最新巨片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission：Impossible - Dead Reckoning - Part One）正熱烈上映，女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）雖是首度加入該系列，戲分卻很重，且排名也只在他之下，備受禮遇。英國媒體一直傳她和湯姆克魯斯戲假情真，三年前就已因在片場朝夕相處擦出愛的火花，海莉也常出入他在倫敦的落腳處，中間一度分手，去年海莉在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）的皇家 首映典禮上出現，被傳「再次給彼此一個機會」，可惜仍以分手做收。近日海莉接受訪問，直接打槍這段花邊，坦言：「他（湯姆克魯斯）對我來說就像個叔叔，被傳交往很奇怪，也很下流」。

海莉艾特沃今年4月宣布和音樂製作人奈德沃夫岡凱利訂婚後，與湯姆克魯斯的傳聞基本上就已經成為過眼雲煙，但她還是對此很有意見：「為什麼我會被推測和我的合作夥伴跟老闆（湯姆克魯斯身兼製片）有感情關係？真的讓人很不舒服。」她還透露曾經跟湯姆克魯斯提過這些，他只回答：「你很確定知道自己是什麼樣的人，這是唯一要緊的事情。如果你夠正直、知道自己的道德標準在哪裡，別人怎麼看你就根本都不重要。」