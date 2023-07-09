我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

訂餐實測 3大外賣平台如何多收逾20%「隱藏費用」？

湯姆克魯斯情何以堪？前緋聞女友竟稱他「像我的叔叔」

記者蘇詠智／即時報導
海莉艾特沃（右）表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。（路透資料照片）
海莉艾特沃（右）表示只把湯姆克魯斯當「叔叔」。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）最新巨片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission：Impossible - Dead Reckoning - Part One）正熱烈上映，女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）雖是首度加入該系列，戲分卻很重，且排名也只在他之下，備受禮遇。英國媒體一直傳她和湯姆克魯斯戲假情真，三年前就已因在片場朝夕相處擦出愛的火花，海莉也常出入他在倫敦的落腳處，中間一度分手，去年海莉在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）的皇家首映典禮上出現，被傳「再次給彼此一個機會」，可惜仍以分手做收。近日海莉接受訪問，直接打槍這段花邊，坦言：「他（湯姆克魯斯）對我來說就像個叔叔，被傳交往很奇怪，也很下流」。

海莉艾特沃今年4月宣布和音樂製作人奈德沃夫岡凱利訂婚後，與湯姆克魯斯的傳聞基本上就已經成為過眼雲煙，但她還是對此很有意見：「為什麼我會被推測和我的合作夥伴跟老闆（湯姆克魯斯身兼製片）有感情關係？真的讓人很不舒服。」她還透露曾經跟湯姆克魯斯提過這些，他只回答：「你很確定知道自己是什麼樣的人，這是唯一要緊的事情。如果你夠正直、知道自己的道德標準在哪裡，別人怎麼看你就根本都不重要。」

這是海莉與湯姆克魯斯被傳緋聞兩、三年來難得正面回應此事，結果阿湯不只被發「好人卡」，更是拿到進階版的「叔叔卡」，好在他忙著拍戲、宣傳，感情生活並不佔最優先順位，恐怕在「不可能的任務：致命清算 第二章」尚未殺青的現在，還沒有空尋找新的戀愛對象。

賽門佩吉（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫前往澳洲宣傳「不可能的任務...
賽門佩吉（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫前往澳洲宣傳「不可能的任務：致命清算 第一章」。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 皇家 緋聞

上一則

張惠妹新加坡開唱 清唱李玟招牌歌…台上台下哭成一團

延伸閱讀

不可能的任務7創爛番茄98%新鮮度 阿湯哥寫新紀錄

不可能的任務7創爛番茄98%新鮮度 阿湯哥寫新紀錄
財富、名聲都有了 湯姆克魯斯只缺愛 渴望找另一半？

財富、名聲都有了 湯姆克魯斯只缺愛 渴望找另一半？
湯姆克魯斯買票拯救好萊塢 「小丑女」響應號召加入

湯姆克魯斯買票拯救好萊塢 「小丑女」響應號召加入
曾想娶「黑寡婦」？ 阿湯哥：合作拍片

曾想娶「黑寡婦」？ 阿湯哥：合作拍片

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工