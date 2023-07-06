控遭NBA球星保鑣施暴 布蘭妮被打倒在地 要求公開道歉

布蘭妮永遠難以擺脫是非。（取材自Instagram）

公眾人物身旁常都會有保鑣來維護安全，或是為他們排除粉絲的包圍，但時不時會有「執勤過當」以至於傷害到人的問題，沒想到不只一般民眾會「受害」，連同樣高知名度的公眾人物，也可能被他們用力過猛制止而發生不愉快？

自走紅以來已經不斷被捲入是非之中的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），驚傳在拉斯維斯加斯的飯店餐廳內，被從法國高規格加入NBA 聖安東尼奧馬刺 隊的19歲名將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的保全人員推倒，她的眼鏡都掉下來，臉上還被他推了一把，當時餐廳裡眾目睽睽，布蘭妮的樣子頗為狼狽。雖然一開始的報導稱溫班亞瑪的保全人員有向她道歉，卻有點不客氣地表示：「妳自己也是公眾人物，應該知道有粉絲包圍妳的時候會怎麼處理。」還稱她也接受了。

維克多文班亞馬近來在美國的球壇造成話題。（取材自Instagram）

然而布蘭妮的反應絕對不是已經接受了，她氣到在社群網站 上發表文章大罵：「造成創傷的經驗對我而言，已經不是新聞了，我早就有過一些，但昨晚發生的事，我還是一點心理準備都沒有。」她表示在要去用餐之前已在飯店大廳撞見她認識的一位的運動員，接著在另一間飯店的餐廳裡，又看到了對方，當時決定要去跟他恭賀他的成就，因為現場很吵雜，才決定從他背後拍他的肩膀。想不到，就是這個小動作，導致後面不愉快事情的發生。

溫班亞瑪是NBA新秀狀元，年紀輕、體力好，又有224公分高，雙臂伸展開來也超過200公分，堪稱絕佳的籃球員體型，站在人群中很難不被注意到，他事後稱自己完全沒發現後面的人是布蘭妮，還說她「從他身後想抓住他」，布蘭妮則反駁「只是在他肩上拍一下」，接著他的保全人員看都不看她是誰就直接把她拉開、往她臉上推了一把，差點把她弄倒。她表示自己也常被粉絲包圍，她的保全卻從來不會這麼做。

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專門報導名流八卦的TMZ報導，動手的疑似馬刺隊為溫班亞瑪聘請的保全主任戴米恩史密斯（Damian Smith），現在該案已經被當成犯罪事件在調查，警方仔細觀察監視錄影帶，發現似乎是戴米恩用手推開布蘭妮的手，然後她自己的手被撞到自己的臉上。布蘭妮要求溫班亞瑪公開道歉，她的丈夫山姆也發言挺她，兩人結婚才剛滿一年，度過被各方唱衰的危機，不料布蘭妮又碰上這種難堪的事件，只能說真的永遠難擺脫是非。