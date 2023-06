「現代啟示錄」男星去世 貝蒂蜜勒悼：失40年摯友

佛德瑞克佛瑞斯特(左)在「舊愛新歡」擔任男主角。(取材自imdb)

曾經在好萊塢紅得發紫,主演的電影熱賣、唱片更是銷量開紅盤的資深天后貝蒂蜜勒(Bette Midler),突然在推特 上發布了一則悼文,宣布與她在「歌聲淚痕」(The Rose)中扮演戀人的男星佛德瑞克佛瑞斯特(Frederic Forrest)已經去世,享壽86歲。「歌聲淚痕」以著名女星珍妮絲賈普林(Janis Lyn Joplin)為靈感,貝蒂扮演迅速走紅卻在酒精、藥物裡迷失自我,以致英年早逝的女歌手,和佛德瑞克佛瑞斯特飾演的男友之間也有強烈的愛恨衝突,她因此拿下金球獎 影后、入圍奧斯卡,佛德瑞克也提名 了金像獎最佳男配角,至今仍令影迷難忘,看到佛德瑞克去世的消息,網友感傷之餘,也為了貝蒂和他維持超過40年的交情而感動。

佛德瑞克雖然沒有傳統英俊小生的長相,演技實力頗受肯定,自從和巨導法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)合作過政治驚悚片「對話」(The Conversation,又譯「竊聽大陰謀」)之後,就成為柯波拉愛用的班底,之後又再攜手「現代啟示錄」(Apocalypse Now)、「舊愛新歡」(One from the Heart)、「塔克:其人其夢」(Tucker: The Man and His Dream)等影片,「舊愛新歡」中還是掛頭牌第一男主角,然而該片票房慘敗,柯波拉長年都要為虧損還債,佛德瑞克也沒能因此更上層樓。

儘管沒有變成天王巨星,佛德瑞克的片約沒少過,在「城市英雄」(Falling Dow)、「父女情」(Music Box)、「野火」(Cat Chaser)等片都有演出,觀眾最難忘的還是他和貝蒂蜜勒的「歌聲淚痕」。貝蒂在推特中寫道:「感謝他所有影迷、朋友在他臨終前最後幾個月的各種支持,她是個出色的演員也是個好人,我很慶幸生命中有他,他已安息。」