「現代啟示錄」男星去世 貝蒂蜜勒悼：失40年摯友

佛德瑞克佛瑞斯特（左）在「舊愛新歡」擔任男主角。（取材自imdb）

曾經在好萊塢紅得發紫，主演的電影熱賣、唱片更是銷量開紅盤的資深天后貝蒂蜜勒(Bette Midler)，突然在推特 上發布了一則悼文，宣布與她在「歌聲淚痕」(The Rose)中扮演戀人的男星佛德瑞克佛瑞斯特(Frederic Forrest)已經去世，享壽86歲。「歌聲淚痕」以著名女星珍妮絲賈普林（Janis Lyn Joplin）為靈感，貝蒂扮演迅速走紅卻在酒精、藥物裡迷失自我，以致英年早逝的女歌手，和佛德瑞克佛瑞斯特飾演的男友之間也有強烈的愛恨衝突，她因此拿下金球獎 影后、入圍奧斯卡，佛德瑞克也提名 了金像獎最佳男配角，至今仍令影迷難忘，看到佛德瑞克去世的消息，網友感傷之餘，也為了貝蒂和他維持超過40年的交情而感動。

佛德瑞克雖然沒有傳統英俊小生的長相，演技實力頗受肯定，自從和巨導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）合作過政治驚悚片「對話」（The Conversation，又譯「竊聽大陰謀」）之後，就成為柯波拉愛用的班底，之後又再攜手「現代啟示錄」(Apocalypse Now)、「舊愛新歡」(One from the Heart)、「塔克：其人其夢」(Tucker: The Man and His Dream)等影片，「舊愛新歡」中還是掛頭牌第一男主角，然而該片票房慘敗，柯波拉長年都要為虧損還債，佛德瑞克也沒能因此更上層樓。

儘管沒有變成天王巨星，佛德瑞克的片約沒少過，在「城市英雄」(Falling Dow)、「父女情」(Music Box)、「野火」(Cat Chaser)等片都有演出，觀眾最難忘的還是他和貝蒂蜜勒的「歌聲淚痕」。貝蒂在推特中寫道：「感謝他所有影迷、朋友在他臨終前最後幾個月的各種支持，她是個出色的演員也是個好人，我很慶幸生命中有他，他已安息。」