「現代啟示錄」男星去世 好萊塢天后哀悼：慶幸生命有你

佛德瑞克佛瑞斯特因「歌聲淚痕」獲得生平唯一一次的奧斯卡提名。(取材自IMDb)

曾經在好萊塢紅得發紫，主演的電影熱賣、唱片更是銷量開紅盤的資深天后貝蒂蜜勒(Bette Midler)，突然在推特 上發布了一則悼文，宣布與她在「歌聲淚痕」(The Rose)中扮演戀人的男星佛德瑞克佛瑞斯特(Frederic Forrest)已經去世，享壽86歲。「歌聲淚痕」以著名女星珍妮絲賈普林為靈感，貝蒂扮演迅速走紅卻在酒精、藥物裡迷失自我，以致英年早逝的女歌手，和佛德瑞克佛瑞斯特飾演的男友之間也有強烈的愛恨衝突，她因此拿下金球獎影后、入圍奧斯卡，佛德瑞克也提名 了金像獎最佳男配角，至今仍令影迷難忘，看到佛德瑞克去世的消息，網友感傷之餘，也為了貝蒂和他維持超過40年的交情而感動。

貝蒂蜜勒（左）自從與佛德瑞克佛瑞斯特合作「歌聲淚痕」後就一直維持交情。(取材自IMDb)

佛德瑞克在美國德州 出生，一直都對演戲很感興趣，1960年代開始前進紐約追尋演員夢，從劇場、電視劇等逐漸崛起，1970年代則成為影壇看好新星。他雖然沒有傳統英俊小生的長相，演技實力頗受肯定，自從和巨導法蘭西斯柯波拉合作過政治驚悚片「對話」之後，就成為柯波拉愛用的班底，之後又再攜手「現代啟示錄」(Apocalypse Now)、「舊愛新歡」(One from the Heart)、「塔克：其人其夢」(Tucker: The Man and His Dream)等影片，「舊愛新歡」中還是掛頭牌第一男主角，然而該片票房慘敗，柯波拉長年都要為虧損還債，佛德瑞克也沒能因此更上層樓。

佛德瑞克佛瑞斯特在「現代啟示錄」扮演越戰軍人。(取材自IMDb)