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海莉艾特沃不怕同台阿湯哥 秀婚戒撇曖昧情

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯(右)與海莉艾特沃因合作傳出緋聞。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯(右)與海莉艾特沃因合作傳出緋聞。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Part One）日前在倫敦舉行特別放映，阿湯哥與該片女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）共同到場，並在放映後一起與影迷揮手致意。其實，阿湯哥與海莉曾在拍片期間傳出緋聞，不過海莉已在今年4月與交往10個月的作曲家男友訂婚，她近期受訪時，再度否認與湯姆曾有曖昧情。

「不可能的任務：致命清算 第一章」男女主角阿湯哥、海莉曾被爆出因戲生情，讓這部電影戲裡戲外皆話題性十足，只是這段戀情也隨著前年拍完電影後結束。海莉去年認識才華洋溢的作曲家奈德後展開新戀情，今年4月高調秀出訂婚照，當時海莉還秀出自已的婚戒，宣示自己已是奈德的未婚妻。

隨著電影即將上映，阿湯哥、海莉是否能夠再度同台，也引起外界好奇，不過根據「每日郵報」指出，湯姆與海莉同時出席該場祕密放映，隨著當天觀眾給予的迴響熱烈，兩人看起來心情相當不錯。

海莉近期接受美媒「Country & Town House」訪問，直接否認戀情，還說自己與湯姆都看過這些八卦新聞，但都是一笑置之，「我知道湯姆一定會說，這些人想說什麼就說什麼，只要你知道你在做什麼，我知道我在做什麼就好」。

阿湯哥 電影 湯姆克魯斯

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