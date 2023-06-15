安珀赫德「世紀官司」1年後終於付錢 強尼戴普100萬元全捐

強尼戴普將會把和解金捐獻給慈善團體。(路透資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的法庭大戰，雖然在去年6月宣判後，如今已滿1年，原本安珀還計畫再度上訴，但最後在Instagram上表示自己已經無心再經歷另一場審判，決定與前夫以美金100萬元的條件達成和解，該筆款項終於在近期支付完畢，強尼將這筆錢全數捐出給5間不同的慈善機構，盡全力做善事。

根據美媒「時人」指出，強尼的幕後團隊主要捐獻給「Make-A-Film Foundation」、「The Painted Turtle」、「Red Feather」、「Tetiaroa Society」以及「Amazonia Fund Alliance」，這些慈善機構的工作包含幫助病童、幫助土著社區在整個美洲保持他們的文化和遺產，亦有強尼一直以來都很關注的保護全球生態系統和自然環境。尤其是協助病童的「Make-A-Film Foundation」，強尼曾多次扮成「史傑克船長」前往照料探視癌症 病童，也一直有在捐款，如今更是再度身體力行多做協助。

去年6月，陪審團最後裁定強尼戴普應獲賠美金1035萬元，強尼戴普則另要支付安珀赫德美金200萬元的賠償金，強尼戴普所受到的不實指控也得以昭雪，強尼曾表示打官司的原因並不是因為錢，而是為了捍衛名譽。